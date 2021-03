7 alternativas a News Republic para leer noticias

A mí particularmente me gusta estar informado, e incluso de aspectos que van más allá de la tecnología, por lo que en mi móvil dispongo de algunas aplicaciones que me permite estar al tanto de los temas que me interesan.

Y pese a que son pocas las aplicaciones que utilizo en realidad, aunque suficientes por la cantidad de información que me aportan, en Internet podemos encontrarnos con muchas más opciones, algunas de las cuales acabamos de seleccionar para todos aquellos que desean tener disponer de una o varias aplicaciones de agregación de noticias, y más ahora cuando News Republic deja de ser una opción válida.



Comenzamos por esta destacada opción, la cual nos permite crear nuestro canal personalizado de noticias eligiendo las categorías que nos interesan, sin límite de elección, desde entre las más de cien disponibles, ofreciéndonos bajo las categorías seleccionadas desde noticias locales hasta noticias globales, según ajustemos también, con posibilidad de eliminar algunas de las fuentes que no nos puedan interesar de cualquiera de las categorías seleccionadas, para personalizar aún más nuestro canal.

Squid, como otros tipos de aplicaciones móviles, también nos ofrece la posibilidad de compartir las noticias que queramos difundir con nuestros familiares y amigos, permitiéndonos incluso establecer previamente una personalización antes de dirigirnos hacia ellos a través de otras plataformas sociales y vías.

Nos comunican que ya están trabajando para traer novedades próximamente. Squid se encuentra disponible para Android a través de Google Play Store y Huawei App Gallery, y para iOS a través de su mercado oficial de aplicaciones.

Otra interesante opción es Flipboard, aplicación que combina funciones de agregador de noticias y de red social, desde la cual se permite elegir los temas que interesen para obtener una relación de historias ofrecidas en formato de revista electrónica, con posibilidad incluso de establecer conversaciones y comentarios sobre cada una de las historias.

También es posible que cada usuario escoja su propia selección de historias que quieran difundir a través de sus propios perfiles a modo de revistas personalizadas propias. Aquellos que les interesen seguirnos desde allí simplemente tiene que buscar nuestro perfil, desde este enlace, y darle al botón de seguir.

Flipboard se encuentra disponible vía web y a través de sus aplicaciones móviles para Android e iOS a través.

Particularmente Telegram es una de mis aplicaciones favoritas que uso a modo de agregador de noticias. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que cada vez son más las publicaciones de medios que se suman a tener sus propios canales, donde lo único que hago es agregarlos a mi cuenta y organizarlos por carpetas (bendita función), de modo que pueda estar al tanto, y como en flipboard, también puedo comentar en las historias de aquellos canales que tengan esta posibilidad habilitada.

Por cierto, nosotros también estamos presentes allí a través de nuestro propio canal. A estas alturas sobra decir que Telegram está para equipos de escritorio y dispositivos móviles, aunque esta alternativa no tenemos un algoritmo que nos haga la selección de entre todas las fuentes agregadas, dedicándonos nosotros a ello en su lugar.

Esta opción la dispondremos gracias a la aplicación de Google para Android e iOS, donde igualmente dispondremos de una selección de noticias en base a nuestros intereses, definidos a través de la actividad que realicemos con las búsquedas, mediante el historial de navegación, así como de otros elementos que Google tendrá en cuenta para definir nuestros intereses, y que dentro de las sugerencias siempre podemos ir afinándolas acorde a lo que verdaderamente queramos tener acceso.

Desde esta web de Google tendremos más información acerca de la personalización de Google Discover.

Quizás no tan conocido como otras opciones, esta opción es bastante interesante, ya que permite elegir una serie de temas de entrada (tres mínimo) para que la aplicación genere un periódico digital personalizado, ofreciéndonos los titulares más destacados acorde a los temas seleccionados, contando con más de 5.000 fuentes divididos en 90 categorías de noticias diferentes, complementado por una selección propia de la app con las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional.

Igualmente permite bloquear fuentes específicas, compartir noticias con amigos, e incluso usarse sin necesidad de registro de usuario, aunque el único inconveniente es que sólo está disponible para dispositivos Android a través de Google Play Store.

Los propios titulares darán acceso a las noticias completas en sus respectivas fuentes originales.

Recientemente os presentamos Stories Now, una aplicación que permite la suscripción a diferentes medios para recibir sus titulares en forma de Historias de Instagram, ofreciendo una serie de recomendaciones de medios, aunque también se encuentra abierto a la incorporación de otras fuentes RSS.

Esta aplicación se encuentra disponible para Android e iOS de forma gratuita a través de los respectivos mercados de aplicaciones oficiales.

Este servicio, lanzado el pasado año, trata de ofrecer una experiencia innovadora de acceso a las noticias más destacadas en forma de revista digital personalizada, acorde a los intereses de cada uno, creada mediante Inteligencia Artificial, aprendizaje automático y procesamiento natural de la imagen, destacando además la función de paquete, que posibilita acceder una misma historia a través de la visión de diferentes medios que hayan tratado.

Además de estar disponible de forma gratuita en el escritorio y dispositivos móviles, este servicio también cuenta con integración con Alexa, el asistente virtual de Amazon.

Consideraciones

Aquellos que quieran ir más allá en el acceso a las noticias, siempre pueden considerar usar aplicaciones especializadas como Inoreader, Newsblur, Feedly y similares, existiendo también aplicaciones locales, incluso extensiones para Chrome y otros navegadores, para leer fuentes RSS sin depender de un servicio centralizado.