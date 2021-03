Abogada dice que Áñez podría sufrir embolia; Régimen Penitenciario afirma que ya fue estabilizada

Tras sufrir una descompensación, la exmandataria Jeanine Áñez finalmente no fue trasladada hasta un hospital para atender su hipertensión. Su abogada adelantó que se presentará una acción de libertad y su hija denunció trato inhumano, ya que su madre podría sufrir una embolia.

En tanto, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, justificó la negativa de trasladar a Áñez a un centro médico señalando que una médica la estabilizó a la detenida.

ABOGADA

“Se está presentando en este momento una acción de libertad”, dijo la abogada de la exmandataria. En el lugar también se hizo presente una representante de la Defensoría del Pueblo.

“Por qué no la sacan hasta ahora, no tiene asistencia médica, estoy desesperada la verdad, no sé qué hacer, no se le ha dado la asistencia médica, por qué este gobierno le tiene que hacer daño a mi madre, no sabemos nada, no sabemos cómo se encuentra mi madre (…) vulneran su salud”, dijo su hija Carolina Ribera.

Aseveró que su madre es hipertensa y que necesita una atención de manera inmediata “su salud está en riesgo, puede tener una embolia”, manifestó a Urgentebo.

La tarde este miércoles, la presidenta Jeanine Añez sufrió una descompensación, pero le negaron atención fuera del penal.

Norma Cuéllar, abogada de la expresidenta Jeanine Añez, denunció este miércoles que se puso en riesgo la vida de la exmandataria, debido a que impidió su salida del penal de Obrajes, rumbo a un hospital, para una atención médica, tras sufrir una descompensación por una crisis en la presión arterial. El jefe de Régimen Penitenciario, Carlos Limpias, aseguró que no era necesaria la salida de la expresidenta y que el médico con el que cuentan la atendió hasta estabilizarla.

“Se ha puesto en riesgo su vida (de Añez) porque se encontraba con la presión arterial demasiada alta y no se le dio esa atención oportuna, estaba solo con una pastillita. Cuando llegué a las 18.30 vi (que tenía la presión alta) porque le toman la presión con un equipo que es posible ver en cuánto está la presión. En este momento está con oxígeno y con la salud bastante afectada”, denunció Cuéllar en una rueda de prensa que ofreció en la puerta del penal de Obrajes.

La jurista afirmó que las autoridades del penal de Obrajes “activaron el protocolo” para que la exmandataria sea llevada a un centro de salud para que reciba atención. No obstante, añadió, llegó el Director Departamental de Régimen Penitenciario y “misteriosamente” se suspendió esa acción e hizo atender a Añez con una galena en el mismo penal.

No obstante, Limpias negó que Añez haya requerido salir del penal, debido a que una médica acudió al lugar para brindarle atención. Cerca de las 20.00, aseguró que la salud de la exmandataria era estable y que era atendida por una médica.

Cuéllar informó que la médica administró a Añez una inyección de losartán en la vena, para lograr que la presión arterial baje.

“En este caso procedía el traslado de forma inmediata a cualquier centro de salud, se activó ese protocolo, pero misteriosamente llegó el Director Departamenal (de régimen Penitenciario) y cambiaron la figura”, sostuvo Cuéllar.La jurista dijo que ya se presentó un recurso de acción de libertad a favor de Añez. Acotó que mañana jueves solicitará una salida judicial, para lograr que Añez sea llevada a un centro de salud.