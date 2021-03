Activistas lamentan indiferencia de candidatos sobre violencia de género y piden prioridad

Para Mary Marca, parte del Observatorio para la exigibilidad del derecho de las mujeres, existe preocupación debido a que ningún candidato habla en su agenda ni da propuestas para afrontar el tema de la violencia hacia las mujeres. Lamentó que en ninguno de los debates se haya tocado el tema.

Mujeres activistas, académicas y miembros de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres lamentaron que los candidatos y candidatas a las alcaldías y las gobernaciones, en los comicios subnacionales del 7 de marzo, no hayan incluido en sus propuestas el tema de la violencia de género que hasta la fecha va dejando 24 feminicidios.

Las entrevistadas señalaron que ningún candidato dio a conocer una propuesta sobre un tema tan sensible que ubica al país entre los más violentos y adversos, según los indicadores, para la vida de las mujeres.

“Yo no he estado siguiendo mucho las campañas porque son medio grotescas, el tema de género no existe, no hablan del tema de género, no hablan del asesinato de mujeres, la violación a niños, niñas y adolescentes, no hablan del tema de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral, es que no se habla de nada de lo que significan los derechos humanos en el país”, reclamó Ximena Machicao, feminista boliviana con más de 30 años de activismo.

Reconoció que en Bolivia se avanzó mucho en leyes con enfoque de género, como la Constitución Política del Estado, la Ley 348, la Ley 263, entre otras, pero que no se cumplen.

“Hay un sinfín de leyes en Bolivia, pero la primera cosa es que las leyes no se cumplen en este país, a nivel nacional ni a nivel subnacional (…), entonces hay muy poca voluntad política para hacer políticas de estado en contra de la discriminación y la subordinación de las mujeres”, refirió Machicao.

Dicho esto, agregó que hay necesidad de hacer una revisión de las normas y de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales, debido a que existen vacíos legales y procedimentales.

Aclaró que una cosa es ajustar y reformular la ley y otra muy distinta es cambiar las formas, el fondo y el contenido de una norma, como lo pretende hacer el ministro de Justicia, Iván Lima, con la Ley 348. Para la especialista, eso significa un retroceso en la lucha de las mujeres.

“No es una tendencia la fragmentación (de la ley), más bien sino la integralidad de las leyes y en este caso la ley integral de violencia contra las mujeres, que además lo promulga el propio gobierno de Evo Morales, entonces hay una contradicción muy fuerte; sería un retroceso el fragmentar y llevar al Código de Familia y que las víctimas decidan si perdonan o no perdonan al agresor, cuando muchas víctimas ya no tienen voz porque les han quitado la vida”, apuntó.

Para Mary Marca, parte del Observatorio para la exigibilidad del derecho de las mujeres, existe preocupación debido a que ningún candidato habla en su agenda ni da propuestas para afrontar el tema de la violencia hacia las mujeres. Lamentó que en ninguno de los debates se haya tocado el tema.

Indicó que como Observatorio plantearon a los candidatos y candidatas acciones concretas en seis ejes temáticos para hacer frente a la violencia.

“Lo que hemos dicho es que debe haber igualdad real y sustantiva, si bien tenemos normativa, si bien tenemos un presupuesto asignado, pero esto no ha sido suficiente, entonces lo que estamos planteando es qué debería haber mayores presupuestos para los departamentos como también para los Slim (Servicios Legales Municipales), lo que lleva también a plantearse programas de igualdad porque no es sólo el tema de violencia hacia las mujeres, sino el tema de lograr la igualdad de género y para eso implica trabajar dentro del tema de empoderamiento económico, participación política y trabajar en la jerarquización de la instancia de género”, señaló.

En ese sentido, indicó que uno de sus planteamientos es que haya un Ministerio de la Mujer, en el nivel central, y en los departamentos y las gobernaciones una Secretaría de género y a nivel municipal un Consejo de la mujer.

Es decir, agregó, jerarquizar una instancia de género que tenga poder de decisión para exigir y sobre todo para implementar y fiscalizar los presupuestos. “Que los presupuestos sean visibilizados en los POAs, porque la experiencia que tenemos es que a fin de año, de cierre de gestión, lo que hacen es contratar consultoras y toda la plata poner ahí, o han reasignado a otros rubros, entonces lo que se está planteando es que se prohíba la reasignación de los recursos a otro ítems”.

La activista Griselda Sillerico lamentó que el tema de violencia no sea una prioridad en la agenda de los partidos políticos para una lucha frontal contra el feminicidio, la forma más extrema de violencia hacia la mujer.

Indicó que tanto los municipios como las gobernaciones tienen responsabilidad en este tema al ser garantes para que las mujeres vivan sin violencia. “No nos olvidemos, la Ley 348 es muy explícita cuando dice que el municipio, el departamento, deben determinar alertas departamentales y municipales”.

En ese sentido, Sillerico recomendó a los postulantes que deben poner en sus agendas como prioridad la problemática de la violencia y el feminicidio, por la dimensión que toma cada día este flagelo en Bolivia, y que lo ubica entre los primeros países con un alto porcentaje de casos.

Dijo que en el tema municipal se debe instalar una agenda que considere el fortalecimiento de los Slim, mediante presupuestos más reales, debido a que este servicio tiene la responsabilidad de implementar la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

También refirió, en torno a la Ley de Autonomía y descentralización, que los municipios tienen la atribución de formular no sólo normativas sino políticas públicas a nivel municipal.

“Entonces al ser política pública municipal se va abordar también la violencia desde lo que es la igualdad de género”, apuntó.

Remarcó que una política municipal tiene que ser integral en la atención, prevención y sanción.