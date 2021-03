Adicciones, mentiras e infidelidades: dos ex amantes de Tiger Woods publicarán libros reveladores con intimidades del golfista

El ex número 1 del golf se está recuperando del accidente de tránsito que sufrió en febrero cuando manejaba por Los Ángeles y terminó con su vehículo volcado a un costado de la carretera

Este año no ha arrancado de la mejor manera para Tiger Woods quien el 23 de febrero sufrió un impactante accidente al perder el control de su vehículo cuando manejaba por Los Ángeles y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano debido a las heridas en una de sus piernas. Tras una larga operación y pasar varios días en la clínica, el golfista ya se encuentra a su hogar y continúa con la rehabilitación.

Seguramente la paz del ex número 1 del deporte de los palos se ha quebrado este lunes al enterarse que dos de sus ex amantes están escribiendo libros en los que revelarán intimidades suyas y de sus relaciones. Jamie Jungers y Rachel Uchitel son las que decidieron publicar sus verdades sobre el estadounidense con quien compartieron varios años.

Uchitel es una de las protagonistas del documental emitido este año por HBO en el que se muestran las dos caras del norteamericano de 45 años: su éxito en el campo y su escandalosa vida privada. La mujer de 46 años contó frente a las cámaras que había conocido a Woods porque él frecuentaba el club nocturno que ella manejaba y un día la invitó a salir. Desde entonces tuvieron un amorío que duró un largo tiempo y floreció a espaldas de Elin Nordegren, esposa del golfista.

Por su parte, Jamie Jungers, de 38 años, habló con el sitio The Sun este domingo y le dio detalles de lo que fue su vida amorosa con la estrella del deporte. “Estaba profundamente enamorada de Tiger. Estábamos tan unidos y solíamos tener conversaciones íntimas sobre todo. Solía volar mucho a Las Vegas, donde yo vivía en ese momento, porque su entrenador estaba allí. Y cada dos semanas me llevaba en avión a Los Ángeles para visitarlo en su casa junto al océano. Estuve allí cuando murió su padre y recuerdo lo tranquilo y triste que estaba. No lloró, pero estaba claro que tenía mucho dolor. Hemos pasado por muchas cosas juntos, así que me gustaría verlo y ver que está superando todas las cosas malas que ambos experimentamos. Ya no estoy enamorado de él, mis sentimientos son más de cariño y preocupación, pero siento que eventualmente nos cruzaremos”.

Vale mencionar que en 2010 Woods se divorció de la modelo sueca Elin Nordegren luego de que una decena de mujeres contaran que fueron sus amantes. Lo más increíble de este escándalo fue que muchas de ellas ni siquiera sabían que el golfista tenía otros amoríos, sino que creían ser las únicas.

Jamie Jungers y Rachel Utchel

Esto fue lo que le pasó a Jamie Jungers, quien ya terminó el libro, con la ayuda de un escritor fantasma, y éste será publicado en los próximos meses. En él cuenta cómo lo conoció en 2004: “Estaba trabajando para una organización benéfica llamada Las Vegas Angels y estábamos celebrando una fiesta en un club llamado Light. Tiger estaba allí con sus amigos y envió al anfitrión VIP para intentar que me una a su mesa. Le dije al anfitrión que lo trajera a la nuestra. Nos llevamos bastante bien y la semana siguiente me llamó y me dijo: ‘¿Quieres venir a ver el Abierto de Chicago?’. Yo estaba como, ‘OK’, y él me llevó en un avión ese fin de semana, lo cual fue surrealista, ya que mi ex prometido idolatraba a Tiger. Un mes o dos después de verlo, comencé a enamorarme”.

Varias de las amantes que ha tenido Woods han coincidido en sus declaraciones en diversas entrevistas sobre lo especial que él las hacía sentir y cómo ninguna sospechaba que existían otras, debido a que cada una recibía bastante de su atención.

Las adicciones del ganador de 15 Majors también tendrán un lugar en los libros: “El único problema que tuvo fue que tomaba Ambien (pastillas para dormir) por la noche. Creo que sufría de insomnio porque tenía muchas cosas en su vida. Pero nunca lo afectó al día siguiente”. Sin embargo, reconoció que sus problemas con este tipo de drogas se agravó con el tiempo cuando ellos ya no estaban juntos.

Uno de los datos más curiosos en su relación con Jungers es que ella ni siquiera sabía que el atleta se había casado meses antes de conocerla: “Estábamos en su casa en Los Ángeles y terminé firmando la entrega de las fotos de su boda mientras él estaba en la ducha. Solo miré la primera foto. Estaban los dos juntos y no quería ver más. Bajé las escaleras y dije: ‘¿Hay algo que quieras decirme?’ Le entregué las fotos y me dijo: ‘Sí, estoy casado’. Actuó como si no fuera gran cosa y eventualmente me di cuenta de que parecía tratarlo como un matrimonio de conveniencia. Tiger necesitaba tener una esposa para su imagen, pero Elin estaba de regreso en Suecia y nunca estuvo presente”.

Rachel Uchitel es una de las amantes más famosas de Tiger Woods (AP)

Otro de los aspectos en el que varias de sus mujeres coinciden es en cómo Woods cambió tras la muerte de su padre, quien había sido golfista y fue el hombre que lo incursionó en el mundo de los palos. El pequeño Tiger acompañaba al ex teniente coronel Earl a todos sus partidos y así fue aprendiendo las técnicas para convertirse en el mejor del mundo. En el documental de HBO se muestra también cómo Tiger absorbió, no sólo los conocimientos deportivos de su padre, sino también sus actitudes ante la vida:él solía tener muchas amantes a espaldas de su madre.

“Tiger cambió como persona después de la muerte de su padre. Su papá era su ídolo y eso lo destruyó. Después de eso, su vida comenzó a descontrolarse“, aseguró Jungers quien rompió con él a finales de 2006, meses después del deceso de Earl Woods.

Por su parte, el ex número 1 del mundo anunció en octubre de 2019 que comenzó a escribir Back, su primera autobiografía que será publicada a finales de este año o principios de 2021. Allí se podrá leer también su versión de los hechos, los escándalos y de su extraordinaria carrera.