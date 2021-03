Ahorra dejando tu teléfono antiguo como parte de pago y llévate el nuevo Galaxy S21

Renueva o cámbiate al nuevo Galaxy si tienes un Samsung de la serie Note, “S”, “A”, “M” o “Z” o un iPhone.

Samsung pensando en los usuarios que quieren renovar o cambiar su teléfono para tener el reciente Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra, ofrece la oportunidad de acceder a él en tan solo tres simples pasos. Sólo debe apersonarse a una de las tiendas autorizadas llevando su celular, el teléfono recibirá una valoración muy competitiva en el mercado y sobre esta evaluación el cliente aumentará el monto residual para obtener el S21 de su preferencia.

“En Samsung nos enfocamos a dar soluciones a nuestros clientes y futuros clientes por ello ofrecemos esta propuesta de compra para quienes no saben qué hacer o donde vender sus dispositivos anteriores para acceder al nuevo Galaxy S21. Esta opción es válida hasta el 20 de marzo de 2021 en las tiendas autorizadas” dice Carolina Zamora Gerente de marketing en Samsung Bolivia.

Modelos participantes, que puedes cambiar por el S21/S21+ o S21 Ultra, son: Serie Note 9, Note 10 y Note 10 Plus, Note 20 y Note 20 Ultra. Serie S: S10, S10 Plus, S20, S20 FE, S20+ y S20 Ultra. Serie A: A31, A50, A51, A70 y A71. Serie M, M31 y M51 y Galaxy Z Flip. Apple: iPhone 8 y 8 plus, iPhone X, XR, XS y XS Max, iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

Las tiendas donde se puede hacer el cambio son: La Paz: FYCEL, Liverpool y San Antonio Bendel. En Cochabamba Punto Tecnológico y New Experience, y en Santa Cruz: Triple A, The Phone House y Móvil Plus. Contactos para más información: (+591) 76797758, (+591) 76797754 y (+591) 76797753

Requisitos: Para poder dejar su actual dispositivo como parte del pago debe cumplir con los siguientes requisitos: Certificado de baja de registro de IMEI de VIVA, ENTEL o TIGO (en caso de DS, ambos IMEIs). reestablecer la configuración de fábrica (quitar cuentas de Google y Samsung si corresponde) y en caso de Iphone, dar de baja la cuenta de iCloud.

Todas las compras acceden a la promoción: Por la compra de un Galaxy S21 se puede complementar el ecosistema al llevarse la pulsera deportiva Galaxy Fit 2 de manera gratuita, a través del registro del IMEI del dispositivo. La compañía también ofrece la opción de tener audífonos inalámbricos Galaxy Buds Pro a solo Bs 599 con el S21 Ultra y los Galaxy Buds Live a Bs 499 para los dueños de los S21 y S21+.

Para mayor información visite la página: https://samsungplus.com.bo/renuevatutelefono