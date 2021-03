El virtual gobernador del Beni por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) afirmó que solo sería opositor del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El virtual gobernador del Beni por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Unzueta, aseguró que no será opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) durante su gestión y por el contrario buscará coordinar proyectos con la administración central del país.

“En ningún momento yo voy a ser opositor del Movimiento Al Socialismo, (Luis Arce) es nuestro presidente, entonces vamos más bien a ponernos a disposición para hacer proyectos concurrentes para mi región”, dijo el odontólogo, que se hizo conocido en la palestra pública después de haber ayudado a la población beniana con la dotación de medicamentos durante la primera ola de la pandemia del COVID-19.

Ahora, con el 62,4% de actas computadas en el conteo oficial de votos, Unzueta tiene el 47,66% de la preferencia electoral y sostiene que una de las filosofías dentro de la estructura partidaria a la que pertenece es trabajar con “azules, verdes, rosados y blancos”.

“Como partido nuevo no hacemos ningún tipo de discriminación partidaria, lo que queremos es que nuestros pueblos se unan para traer progreso a nuestro departamento (y en ese contexto) le repito que no soy oposición del MAS y nunca lo he sido de ningún partido”, insistió en una entrevista con la Red Uno.

Sin embargo, también aclaró que si tendría que ser opositor de alguien solamente lo sería del gobierno transitorio de Jeanine Áñez porque precisamente en ese periodo escaseó medicamentos y cuando él se puso a distribuir algunas medicinas (que entonces no eran convencionales para la lucha contra el COVID-19) incluso le amenazaron con procesos judiciales acusándolo de intoxicar a la población.

“Entonces, ustedes sabe cómo nos persiguieron, cómo escondieron una cura y encima especularon con los precios de los medicamentos; producto de eso perdimos muchos amigos y muchos familiares (en Trinidad) y bueno, aunque no me gusta hablar mal de las personas, pero, si de alguien tengo que ser oposición, (sería solo) de ese gobierno de transición”, apuntó. (11/03/2021)