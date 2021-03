Alemania está dispuesta a comprar la vacuna rusa Sputnik V si es aprobada por la EMA

“Sólo cuando hayamos podido realmente hacer una oferta a mucha gente, y teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria y algunos habrán dicho ‘no, no quisiera’, será posible hacer una distinción y establecer que quien no está vacunado no puede hacer ciertas cosas”, agregó la canciller, que también declaró que “los valores en Alemania están bajando y eso depende del compromiso que los ciudadanos hayan puesto en ello”.