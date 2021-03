Gary Augusto Prado Salmón

Hoy estamos ante la arremetida final que pondrá fin a nuestra debilitada democracia.

Basándonos en las advertencias lanzadas hace años por García Linera las primeras acciones fueron dirigidas a romper la llamada media luna y se desarrollaron el Cobija – caso Porvenir – para continuar en Santa Cruz- caso terrorismo, que tuvieron el efecto buscado: amedrentar a quienes podían oponerse al gobierno y sus métodos, coptar todas las instituciones con absoluta libertad, debilitando las Fuerzas Armadas y la Policía, humillando y socavando a sus mandos, manejando la justicia con la “Doctrina Morales”: “Si me dicen que es ilegal, yo lo meto nomás, que después lo arreglen los abogados, para eso han estudiado.”

Con esas operaciones, dirigidas desde el llamado “gabinete jurídico” formado por Quintana, Héctor Arce, Rada y luego Romero, teniendo como operadores a Sosa, el policía Aguilera (hoy comandante general), Raúl García Linera y otros, silenciaron a la oposición, la dividieron y creyeron poder imponer sus caprichos

Con ese fin propusieron el referéndum del 21 de febrero destinado a garantizar la permanencia de Evo Morales en el gobierno, atropellando su propia constitución, pero ya Bolivia había despertado y reaccionó en una cadena de hechos que condujeron a rechazar las elecciones fraudulentas del 2019, paralizar el país por 21 días hasta que, cobardemente, el dictador huyó, junto con sus principales colaboradores y obligando a renunciar a quien podían sucederlo constitucionalmente, pensando que el vacío de poder lo traería de vuelta. Se equivocó. Se aplicó la sucesión constitucional y se mantuvo el orden constitucional con los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral funcionando. ¿DE QUÉ GOLPE DE ESTADO HABLAN?

Utilizando los apoyos internacionales generados por el Grupo de Puebla, un disfraz del comunismo trasnochado, donde se califican “progresistas” insisten ante la comunidad internacional en decir que hubo un gobierno de facto.

Convocadas las nuevas elecciones, la miopía de los políticos se hace presente una vez más y presentan una inflación de candidatos para hacer frente al dedazo de Evo.

La respuesta del pueblo es clara. Despide a todos los viejos políticos y aún en el MAS surgen nuevos liderazgos que cuestionan a Evo.

Para salvar la situación y obedecer los mandatos de Puebla, hoy acusan de toda clase de delitos a los candidatos ganadores de la oposición, falsean resultados y apresan a diestra y siniestra los que les estorban, mandando como siempre (caso Porvenir, caso gasolinazo, caso terrorismo) a Evo a jugar futbol en el exterior mientras reaparecen los Quintanas Arce, García Linera para realizar la arremetida final ante un pueblo confundido y asustado.

Si no reaccionamos ahora, mañana será tarde. No quedará una voz creíble para denunciar el atropello, las violaciones a la constitución y el uso de la justicia para acallar a quienes se animen a protestar. Los políticos tienen la obligación de actuar, dentro de la ley, llevando la gente a las calles para frenar este atropello y abuso de nuestro país, al que no solo le han cambiado el nombre, ahora le han quitado hasta su escudo nacional.

Fuente: eju.tv