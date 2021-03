Alexandra Hedison, la discreta esposa fotógrafa de Jodie Foster

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Hedison (@alexandrahedison)

Foster, de 58 años, y Hedison, de 51, se conocieron en un foro tecnológico y se casaron en la primavera de 2014 en una ceremonia de la que nada se supo. La actriz de Taxi Driver había vivido una larga relación durante dos décadas con la productora Cydney Bernard, con quien tuvo dos hijos, Charles y Kit, y habían cortado en 2008. Por su parte, Hedison había sido pareja casi cuatro años, entre 2000 y 2004, de la célebre presentadora Ellen DeGeneres.

Aunque anteriormente se ha dedicado a la interpretación, Hedison es fotógrafa. Llevaba el mundo actoral en la sangre, porque nació en Hollywood, hija del actor David Hedison (que participó en casi 100 películas, entre ellas algunas de James Bond o en series como Vacaciones en el mar o Los Ángeles de Charlie) y de la asistente de producción Bridget Hedison, ambos ya fallecidos. Desde mediados de los años noventa participó en papeles secundarios y episódicos en series como Lois & Clark o Melrose Place, así como en pequeñas películas. Su papel más célebre fue también el último, cuando participó entre 2006 y 2009 en la serie de culto The L Word (L, en español), sobre un grupo de mujeres lesbianas de Los Ángeles, donde interpretó a Dylan en 14 capítulos. Según contó en una entrevista con The New York Times, la actuación no la hacía feliz, puesto que no le gustaba ponerse frente a una cámara y ser el centro de atención.

A partir de aquella experiencia, se centró en la fotografía, en la que lleva inmersa desde 2001. Por ejemplo, en 2008 fotografió grandes bosques de EE UU, en 2012 casas de Malibú y entre 2013 y 2017 se dedicó a retratar fachadas de lugares de París, y ha expuesto sus obras en la capital francesa, Londres, Cascais o Los Ángeles. También ha editado cuatro libros de fotografía.

De hecho, aunque su especialidad son los paisajes, en el confinamiento Hedison no ha dudado en retratar a Foster, algo que le ha servido además para demostrarle su apoyo asegurando que se sentía “una esposa orgullosa” por la participación de la actriz en la película con la que ha conseguido este galardón. Un orgullo del que también hablaba al colgar el vídeo de cómo vivieron tras las cámaras el momento en el que Foster ganó, donde de nuevo se declaraba “orgullosa” de ella y de vivir un instante “especialmente divertido”. Ese que acabaron sellando con un beso.