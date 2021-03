Aliaga: «Mis hermanos y yo seguimos las huellas de mi papá»

Fuente: lostiempos.com

“Pese a que mi padre (Miguel), se opuso a que siga sus pasos como árbitro de fútbol, debido a la influencia de Alberto Daza, profesor de la carrera de Educación Física en la UMSS, tomé la decisión de ser juez de fútbol; igualmente mis hermanos Humberto y Wilson”, recordó Armando Aliaga Acuña, quien durante 20 años ejerció esta profesión en forma paralela a la de economista, ya que trabajaba en un banco.

Aliaga fue un destacado árbitro FIFA, dirigió alrededor de 360 partidos, entre internacionales, nacionales y locales.

—¿Por qué decidió ser árbitro de fútbol?

—El año 1976, cuando estudiaba en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), había la carrera de Educación Física, y el profesor era Alberto Daza Arévalo, también árbitro de fútbol, quien al ver mis condiciones físicas me insistió en que sea árbitro, pese a que inicialmente mi padre, Miguel Aliaga Mancilla, no quería que siga sus huellas.

—¿Cuál fue su primer curso de arbitraje y qué año?

—El primer curso al que asistí fue en 1976 en la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), dictado por el profesor Alfredo Miranda.

—¿A cuántos cursos asistió?

—A muchos cursos que se distaron en el exterior, el interior del país y en esta ciudad, que me permitieron seguir mejorando mis conocimientos sobre el arbitraje

—¿Quiénes fueron sus instructores?

—Los que más recuerdo fueron, el chileno (Adolfo) Reginato, el argentino (Robverto) Goicochea y el paraguayo (Carlos) Alarcón.

—¿Cuál fue el primer partido que dirigió?

—Después de arbitrar varios encuentros de cuartas especiales, cuando se creó la Liga del Fútbol Profesional, debuté dirigiendo el partido entre 20 de Agosto, del Beni, y San José, de Oruro, en Trinidad.

Controlé varios encuentros de las finales de la Liga, cuando jugaban de locales, visitantes y en cancha neutral para definir el título.

—¿Cuándo fue elegido como árbitro FIFA?

—El año 1984, después de haber cumplido con todos los requisitos.

—¿Fue nominado por la FIFA para controlar partidos por las eliminatorias?

—Las eliminatorias del Mundial Estados Unidos 1994.

—¿Cuántas veces controló encuentros de la Copa América, en qué años y qué países?

—La Copa América en Lima, Perú; el año no recuerdo.

—¿En cuántos torneos preolímpicos fue árbitro?

—Fue en el que se realizó en nuestro país en 1987.

—¿Cuantas veces dirigió partidos del torneo Juventud de América?

—En el de Venezuela de 1986.

—¿En que países dirigió cotejos de la Copa Libertadores de América?

—En Santiago y Calama, Chile; Lima, Perú; Guayaquil y Quito, Ecuador; Medellín y Bogotá, Colombia; Caracas y Puerto Ordaz, Venezuela; Buenos Aires, Argentina; Belo Horizonte, Bahía, Brasilia y San Pablo, Brasil; Asunción, Paraguay; Montevideo, Uruguay, y en nuestro país varias veces, ya que antes los equipos clasificados a la Copa Libertadores, primero se eliminaban entre sí y después pasaban a la segunda ronda, semifinales y finales.

—¿Qué encuentros amistosos internacionales dirigió?

—Fueron varios que dirigí, cuando jugó Bolivia con Uruguay, Chile, Ecuador y otros.

—¿Dictó cursos de arbitraje?

—Durante muchos años, estuve preparando a nuevos árbitros.

—¿A qué se dedica actualmente?

—Soy economista, casi todo el tiempo de mi vida profesional trabajé en un banco. Actualmente sigo en ese rubro.

—¿Cuándo dejó el arbitraje?

—A fines de 1996, luego de dirigir el cotejo entre Ecuador y Bolivia, cuando según los reglamentos de la FIFA, podía seguir todavía unos cuatro años más como árbitro.

—¿Qué cargos directivos ha ocupado como árbitro?

—Fui presidente del Colegio de Árbitros de Cochabamba durante muchas gestiones; titular de la ABAF (Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol), también del Comité Superior de Árbitros por varios años.

—¿Qué distinciones recibió?

—Varias, pero la más importante fue el “Chiiguano”, como el mejor árbitro de Bolivia de la temporada 1986-1987.

Miguel Aliaga y el arbitraje

“Mi padre fue destacado árbitro de primera por más de 25 años. Dirigió partidos de torneos locales y también nacionales de la Liga del Fútbol Profesional, desde su fundación hasta 1980 en que se retiró. Mi hermano Humberto fue árbitro asistente internacional por muchos años y también de varios torneos nacionales. Mientras que Wilson dirigió encuentros de la Liga por varios años, pero, por una lesión en el talón de Aquiles, tuvo que dejar el arbitraje”, recordó Armando Aliaga Acuña, destacado exjuez FIFA y que compartió junto a su papá y hermanos esta profesión.

Hoy, todos retirados, se dedican a otras profesiones.

“FUI APLAUDIDO POR EXPULSAR UN JUGADOR”

José A. Gandarillas J.

“Recuerdo que en un partido en Santa Cruz, entre Oriente Petrolero y Bolívar, este último que traía como novedad al jugador argentino Vidal Gonzáles, en un momento determinado y en un ataque del plantel paceño hacen una pared entre Miguel Ángel Rimba (capitán) y Vidal Gonzales. El primero no le devuelve el balón y remató totalmente desviado. En ese momento se da la vuelta el argentino y le dice con palabras soeces, ‘por qué no me devuelves (el balón)’ e inmediatamente lo amonesto debido a esta su actitud”, recordó Armando Aliaga, exjuez de fútbol.

Posteriormente, Aligada recordó que el conflicto continuó.

“Mientras, Rimba levanta la mano y regresa corriendo a su puesto de defensor central y el argentino lo persigue. Yo voy por detrás y escucho de nuevo los insultos… A lo que yo reacciono y le saco la tarjeta roja y lo expulso del campo de juego”, agregó el exjuez FIFA.

El público que estaba en las tribunas del estadio Tahuichi Aguilera se paró y aplaudió la determinación de Aliaga al momento de amonestar a Gonzales por su reacción.

“El público se dio cuenta de lo que pasó, cuando salía Gonzáles me acerqué a Rimba y en tono enérgico le dije ‘¿Cómo permites que un extranjero te insulte en tu propia tierra? ¡Es una vergüenza!”, finalizó Aliaga.

Al margen de esta historia, el excolegiado guarda consigo un sinfín de historias relacionadas al balompié.