Alianza entre MTS y MAS desata críticas y Patzi se desentiende

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

La reciente alianza entre el MTS y el MAS por la Gobernación de La Paz desató una ola de críticas entre políticos paceños, que ven ambigüedad e incoherencia en el partido que capitanea Félix Patzi. El principal líder, que en otro tiempo fue un notorio disidente y crítico del MAS, se desentendió de la adhesión y dijo que la decisión fue “autónoma” y regional.

“Félix Patzi ha sido militante del MAS, sus declaraciones siempre han sido ambiguas. Cuando no ha ido de candidato lloraba y decía ‘Evo, perdóname’ (…) Doce años y no hay un estatuto autonómico, ocho años y no hay un pacto fiscal. Ésta es la sede de Gobierno, podían haber presionado para que haya un estatuto autonómico”, sostuvo Rafael Quispe, líder de Somos Pueblo, quien fue el tercer candidato con mayor votación para la Gobernación paceña.

Por su parte, José Manuel Ormachea, diputado paceño de CC, opinó que la reciente alianza demuestra que el MTS es un “partido satélite” del MAS. El legislador ve incongruencia respecto a su posición frente al MAS.

“El MTS de la regional La Paz es una organización satélite del MAS, que responde a los intereses en función a tratar de bajar la votación a los partidos que son verdaderamente opositores. Son las estructuras de la Gobernación las que han decidido ir por el MAS y por Franklin Flores. No se sabe cuál es su posición de oposición real frente al MAS”, apuntó Ormachea.

En la misma línea, Amilcar Barral, ex diputado opositor y excandidato a la Alcaldía de La Paz, indicó que la alianza entre el MTS y el MAS confirma que Patzi se identifica con el partido azul. Barral señaló que se puede ver que el MAS está desesperado por la toma del poder en La Paz.

“Confirmamos que Félix Patzi, que hizo los adobes para que Evo Morales le perdone, se ha identificado con el MAS, y tuvo la cobardía de mandar un secundario a su partido a firmar un acuerdo. Es típico de él, pero lo que más sorprende es que el MAS esté en la desesperación de firmar acuerdos y con partidos que no inciden en lo absoluto y que supuestamente eran contrarios a ellos”, expresó.

Al respecto, Patzi se desentendió del cuestionado acuerdo y enfatizó que fue una decisión “autónoma” de la regional paceña, y que la dirección nacional no se inmiscuye en eso. “Uno de los principios del MTS es la decisión autónoma de los departamentos. Por eso, cada región en esta segunda vuelta decide conforme a su especificidad política en disputa electoral. De ahí que, la dirección nacional no puede inmiscuirse en la decisión de las regiones”, publicó en Twitter.

No obstante, al interior de la militancia del MTS, la alianza con el MAS también causó rechazo. “Félix siempre fue crítico, conmigo hicimos la teoría del Tercer Sistema, distinta al capitalismo y al socialismo del siglo XXI. Patzi repetía que el socialismo fue tergiversado con Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, y era una tiranía de eternización en el poder, de una élite partidista, y ahora él cae en esta vergonzosa alianza, negociando los ideales del MTS y perdiendo su credibilidad”, dijo Nilton Condori, quien fue candidato a primer senador por La Paz con el MTS, en 2019.

Aunque en enero de 2020 se comunicó de su expulsión, Condori señaló que fue elegido como presidente departamental del MTS en La Paz en un congreso en 2018, y que hasta ahora no hubo otro congreso que decida lo contrario.

La alianza entre el MTS y el MAS

El MTS de Félix Patzi selló una adhesión con el MAS, para apoyar al candidato Franklin Flores en el balotaje por la Gobernación. El acuerdo se suscribió el 29 de marzo, a poco más de un año de haber rechazado su retorno al MAS.

“Vamos a brindar el apoyo incondicional por el departamento y la coyuntura”, anunció Ronald Escóbar, representante del MTS.

Mientras que Rodolfo Machaca, dirigente departamental del MAS, manifestó: “Con esta alianza ganó el departamento de La Paz (…). Estamos trabajando para que otros partidos se sumen, para que Franklin Flores sea gobernador”.