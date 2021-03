Álvaro Ruiz dice que hay «avances» sobre una posible alianza con Adrián Oliva

Imagen-Gentileza Nuevo Sur

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

El candidato a gobernador por el MAS, afirma también que no teme «enfrentarse» a su partido por Tariquia, ante el posible inicio de actividades petroleras en la reserva de flora y fauna

El candidato a gobernador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Álvaro Ruiz García, aseveró que ha conversado mediante teléfono con el gobernador de Tarija y tercero en la última elección, Adrián Oliva Alcázar, y una vez que se recupere del Covid-19 buscará los espacios de diálogo para concretar su apoyo rumbo a la segunda vuelta electoral, fijada para el 11 de abril.

“No nos hemos reunido, entiendo que él todavía sigue delicado, pero hemos hablado vía teléfono y hay un buen avance, nuestra prioridad para hacer alianzas y adhesiones es cuidar los intereses del departamento de Tarija”, argumentó.

Sobre esa base, acusó al candidato a gobernador por la alianza Unidos, Óscar Montes, de haber iniciado una campaña de confrontación en contra del oficialismo debido a que se encuentra “nervioso” por los resultados obtenidos en primera vuelta, además, afirmó que la decisión sobre la posible exploración y explotación petrolera en la reserva natural de Tariquía, debe consensuarse con toda la población tarijeña.

“Se entiende su nerviosismo y preocupación, ya que los resultados nos han dado el primer lugar en las elecciones departamentales, hay algo que el pueblo tarijeño tiene que saber, está claro que la decisión de Tariquía tiene que ser una decisión del pueblo y no de un candidato, queda clara la sinvergüenzura de la que nos habla este señor, él puso a ‘ojorico’ (Víctor Hugo) Zamora como ministro de Hidrocarburos, y no movió una coma de los contratos existentes, queremos decirle a Tarija que vamos a luchar para que el tema de Tariquía no se toque”, manifestó el político.

El APUNTE

Montes confía en el voto “demócrata”

Más allá de los apoyos políticos y las adhesiones, el candidato a gobernador, Óscar Montes, se mostró confiado de recoger el voto de las fuerzas opositoras al Movimiento Al Socialismo en el balotaje.

“Creemos que todo el voto demócrata buscará hacerle frente al MAS, al modelo centralista del MAS, durante 15 años no se preocuparon por el futuro de nuestro departamento y ahora nos quieren vender promesas que no las van a cumplir”, refirió