La expresidenta Jeanine Áñez, que está detenida desde hace dos semanas vinculada en el “golpe de Estado” de 2019, se encuentra muy deprimida y tiene temor a los médicos y la comida del penal de Miraflores, aseguró este domingo su abogado Ariel Coronado.

“Cuando yo ingresé a verla el miércoles, ella (seguía) bastante decaída de salud y también (…) bastante deprimida por la situación (que atraviesa); ella considera injusta su detención y no solo injusta, (sino) arbitraria e ilegal; ella señala que lo único que hizo es asumir la presidencia para salvar a Bolivia de lo que se estaba dando (durante la crisis poselectoral de 2019)”, dijo el jurista en contacto con el programa Asuntos Centrales.

Agregó que ahora la presión de la expresidenta, a diferencia de días pasados cuando presentó crisis hipertensivas, es “muy baja” por todos los medicamentos que la suministran en el penal.

Además, “la señora Jeanine Áñez la verdad es que tiene mucho miedo de comer la comida que le brindan en el régimen penitenciario (…) y tiene también mucho temor a los médicos; me señalaba que, por ejemplo, en el anterior penal donde estaba (Obrajes) le sacaban foto a la comida cuando le daban y ella tampoco comía”, indicó.

La exmandataria fue aprehendida en horas de la madrugada del 13 de marzo en Trinidad y trasladada a La Paz, donde fue imputada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, y posteriormente fue derivada a la cárcel de Obrajes en calidad de detenida preventiva.

Sin embargo, en ese centro penitenciario empezó a presentar problemas por su presión alta y aunque su familia intentó trasladarla a un hospital, autoridades de régimen penitenciario decidieron transferirla a la cárcel de Miraflores porque aseguran que ese centro tiene mejores condiciones para atender su salud.

“Ahora ella está entre cuatro paredes sola, hasta el día que yo fui a verla no tenía ni reloj, no tenía ni radio y me preguntaba la hora a cada momento, entonces uno se da cuenta que (toda esa situación) le va afectando”, añadió Coronado.

Asimismo, el abogado aclaró que las redes sociales de Áñez son administradas por otra persona.

“Una persona maneja sus redes sociales, no es ella y se pidió que solamente publique noticias o hable en tercera persona, porque (de lo contrario) parecería que ella está utilizando sus redes sociales y eso no es así; hasta el día que yo fui, ella no tenía ni radio”, insistió.

El presidente Luis Arce, durante su reciente viaje a México, dijo en una entrevista con el periódico La Jornada que se instruyó “para que la señora Áñez tenga todos los elementos en la cárcel”.

En ese sentido, “hoy, la señora Áñez, en la cárcel, escribe cartas, escribe en Twitter, escribe todo. Recibe periodistas, recibe a su familia, recibe todo y nadie dice nada. Nosotros sí respetamos los derechos humanos y el debido proceso”, remarcó Arce.