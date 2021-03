Áñez: “Un gobierno no puede llamarse golpista cuando funciona la Asamblea Legislativa”

La expresidenta Jeanine Áñez defendió la legalidad de la transición constitucional que dirigió, entre el 12 de noviembre de 2019 y el 8 de noviembre de 2020

Fuente: El Deber

La expresidenta Jeanine Áñez defendió la legalidad de la transición constitucional que dirigió, entre el 12 de noviembre de 2019 y el 8 de noviembre de 2020, y en ese marco demandó ser juzgada en juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.

El alegato de la exmandataria, aprehendida desde la madrugada del sábado en una celda común de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fue expresado en la fundamentación de su defensa en el marco de audiencia cautelar de este domingo.

Áñez fue acusada formalmente por la Fiscalía por sedición, terrorismo y conspiración, delitos que la sindican de cometer cuando asumió la presidencia del país en medio de una crisis política.

“En conjunto con la señora Eva Copa (entones presidenta del Senado) se aprobó y promulgamos una ley de convocatoria a elecciones generales (…), producto de ello el señor Arce es presidente”, afirmó Áñez durante la audiencia.

“Pero ha sido muy recurrente que me quieran tildar de golpista Un gobierno no puede llamarse golpista cuando funciona la Asamblea Legislativa”, remarcó.

Además, Áñez afirmó que desde que dejó la primera magistratura del país fue hostigada por seguidores del ahora gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

La exdiputada Lydia Patty (MAS), que promovió la denuncia contra la expresidenta y varios de sus ministros, demandó a la jueza cautelar que ordene su detención preventiva en el penal femenino de Obrajes de La Paz.

De acuerdo con la imputación formal del Ministerio Público, Áñez debe ser encarcelada por los riesgos procesales de obstaculización de las investigaciones y riesgo de fuga por el flujo migratorio “que muestra la capacidad de salir del país”.

“Vivo en el condominio Solaris (en Trinidad), no me escapo a las responsabilidades jurídicas. Siempre he dado la cara por más duro que hubiera sido el momento. Aquí estoy. No tengo porque irme. Nací en Bolivia, vivo en Bolivia y moriré en Bolivia. Desde que asumí la presidencia en 2019 no he salido de Bolivia”, remarcó.