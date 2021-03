Angelina Jolie vende un cuadro pintado por Winston Churchill por un precio récord de 11,5 millones de dólares

La obra, que retrata una mezquita marroquí, fue pintada en 1943 por Churchill, quien la regaló al entonces presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.

La actriz estadounidense Angelina Jolie vendió un cuadro pintado por el ex primer ministro británico Winston Churchill por un precio récord de 8.285.000 libras (11,5 millones de dólares) a través de la casa de subastas Christie’s en Londres, informa AP.

La pintura tenía un precio estimado de entre 1,5 millones y 2,5 millones de libras (2-3,4 millones de dólares). El récord anterior para un cuadro de Churchill en subasta era de 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares). The Jolie Family Collection vendió el óleo a un comprador cuya identidad no fue revelada.

La obra ‘Torre de la mezquita Kutubía’, que retrata ese templo islámico de Marrakech (Marruecos), fue pintada por Churchill en 1943 y regalada al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt después de la Conferencia de Casablanca, durante la cual los aliados planearon la estrategia para derrotar a la Alemania nazi.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with ‘Tower of the Koutoubia Mosque’ (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2

— Christie’s (@ChristiesInc) March 1, 2021