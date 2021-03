Arce: «Me han hecho creer que el gobierno (de Áñez) era de transición constitucional»

Video: Bolivia Tv

El presidente Luis Arce ofreció hoy una conferencia de prensa para informar los resultados de su viaje a México y tuvo que referirse a la polémica instalada en el país por el cambio de posición que ha asumido él mismo, ministros y dirigentes del MAS respecto del gobierno de Jeanine Áñez, al que antes reconocían como de transición constitucional y ahora tildan de «de facto» y procesan a la exmandataria por sedición y violaciones a derechos humanos, emergentes del supuesto golpe de Estado.

Un periodista preguntó a Arce el motivo de su cambio de posición. «Soy economista, no soy abogado constitucionalista y a mi me han hecho creer (en ese momento) que el gobierno (de Áñez) era transitorio constitucional», respondió al explicar que no estaba enterado entonces de las disposiciones de sucesión. «No sabía que de acuerdo al reglamento de la cámara de Diputados, tras renuncia de Salvatierra y otros, le corrrespondía a Susana Rivero haber asumido la presidencia», señaló.