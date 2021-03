Arce pide identificar a los «enemigos» y Choquehuanca dice somos millones, pero no nos respetan

El presidente y vicepresidente del Estado participaron del congreso ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales.

Fuente: ANF

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca participaron este viernes del Congreso ordinario de la Confederación Sindical de Interculturales de Bolivia, evento en el que pidieron identificar a los “enemigos” y exhortaron a la unidad, porque a pesar de ser millones, “no nos respetan”, afirmó el segundo hombre del Estado.

El mandatario llamó al magno congreso a debatir la problemática política, económica y social del país. En lo político, marcó línea para “identificar al enemigo principal”, precisó que, en la evaluación, no hay lugar a dudas de “que es la derecha golpista, la derecha golpista que quiere robar al Estado”.

Desde el municipio de San Julián, Santa Cruz, donde se reúnen delegados de los interculturales en su congreso, Arce insistió con los “enemigos”, dijo que tras identificarlos es necesario que las organizaciones sociales mantengan la unidad, porque la “derecha no duerme”. “Si vamos unidos (…) nunca nos van a ganar, siempre saldrán derrotados”, arengó.

Por su parte, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, también los exhortó a la unidad, porque dijo que hay quienes quieren dividirlos, quieren hacerles pelear. “Hay muchos cuenta q’epis”, sostuvo.

“Hay que garantizar la unidad, Por eso nos tiene miedo, por eso algunos quieren dividirnos entre nosotros, quieren hacernos pelear, hay muchos cuenta q’epis, (es decir) que llevan chismes de un lado a otro. Hermanos, no van a logar dividirnos. Ya nos estamos uniendo”, afirmó.

Choquehuanca también reclamó que pese a ser la mayoría no los respeten. “Somos más del 90%, somos mayoría, somos millones, pero no nos respetan, hermanos. No nos tratan bien; hermanos, cuándo nos van a respetar, cuándo nos van a tratar bien. Cuando nos unamos”.

También dijo que el Gobierno va a desmontar el colonialismo, porque es un colonialismo que “nos ha hecho daño, nos ha humillado, nos ha marginado, nos ha dividido, nos ha robado, por eso estamos mal”, exclamó.