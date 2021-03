Arias, el alcalde electo de La Paz, propondrá que funcionarios de cargos jerárquicos limpien las calles dos veces al año

El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, dice que propondrá al Concejo Municipal que funcionarios de cargos jerárquicos limpien las calles dos veces al año junto a personal de la empresa de aseo.

Señaló que esta actividad la tendrán que realizar desde las 4:00 de la mañana.

«Quiero que eso sea un mensaje de que estamos tragando polvo, que estamos con la gente, de que entendemos su realidad. No es decir, ‘sabes qué, yo soy técnico, no me puede hacer esto, yo soy intelectual‘. Eso no«, dijo mientras hacía mímicas en una entrevista en el programa Detrás de la verdad.

Añadió que tiene ese proyecto hace mucho tiempo, porque considera que ayuda a conocer que todos los trabajos son importantes.

«Si alguna vez se me suben los humos, cualquier ciudadano está autorizado a reclamarme«, expresó.

En el municipio de La Paz ya se conformaron las comisiones para el proceso de transición de gestión.