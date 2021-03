El alcalde electo Iván Arias en el programa Que No Me Pierda de Red Uno

“Voy a estar ahí, y a ver que se atrevan a meterme preso, que se atrevan”, así el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, advirtió ante las próximas audiencias fiscales que tiene por dos denuncias del exfuncionario Omar Durán, durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez.

“Y si caigo preso voy a tomar medidas radicales porque ya basta de que sigamos así tranquilos y ellos quieren meternos miedo. Yo pido, señor presidente (Luis Arce) señor Canciller (Rogelio Mayta) dejemos de hacer el ridículo ante los organismos internacionales’, sostuvo en alusión al caso ‘golpe de Estado’, abierto por la denuncia de la exdiputado Lidia Patty.

En la entrevista con la red Uno, la noche del miércoles, Arias sostuvo que sabía a que «se metía» y que «podría ocurrir» las represalias».

Arias, candidato por la alianza Jallalla, ganó la Alcaldía de La Paz en las elecciones subnacionales del 7 de marzo. La Fiscalía lo citó para que declare en dos procesos en su contra por incumplimiento de deberes cuando fungía como Ministro de Obras Públicas.

Las denuncias las prestó hace más de ocho meses el exencargado de Transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Omar Durán

“Voy a ser Alcalde, no van a escatimar nuestra victoria, la he arañado día a día. He ganado La Paz a punta de zapato, punta, zapato (…) estoy preocupado por los juicios, pero también estoy preocupado por la transición”, dijo Arias.