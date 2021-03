Así es Kailand Morris, el hijo ‘fashionista’ de Stevie Wonder: becario en Dior, modelo e íntimo del hijo de Mick Jagger

Ha heredado la pasión por la moda de su madre aunque también ha tocado la batería en algunos conciertos junto a su padre.

Se formó junto a Kim Jones

Su primer contacto ‘formal’ con la industria lo tuvo en el verano de 2019 cuando dejó Estados Unidos y se mudó a París para trabajar como becario junto a Kim Jones, entonces director creativo de Dior Homme. A Jones lo había conocido durante un desfile y su familia le invitó a comer en su casa de Los Ángeles. Ahí surgió una bonita amistad y fueron sus padres los que le pidieron a Jones si Kailand podía hacer prácticas en Dior ese verano cuando él aún estaba terminando el instituto. “Fue una experiencia increíble, volvía a casa cada noche agotado y con guantes blancos en el bolsillo porque ahí todo se mima y se cuida al máximo siempre”, explicaba sobre su experiencia parisina. En sus planes siempre ha estado estudiar Business Administration para conocer de primera mano cómo gestionar sus futuros proyectos relacionados con la moda.

“Para mí no hay nada imposible y eso es divertido. Cuando tenía 14 años asistí a los Kid’s Choice Awards y escuché a alguien decir en su discurso que ningún sueño es demasiado grande. En ese momento no le di importancia, pero cuando tuve que perseguir mis sueño vi que nada es imposible y que todo puede estar a tu alcance si te esfuerzas para conseguirlo”, decía en VMan. El otoño pasado daba el gran salto al convertirse en la imagen de la nueva línea de la maison francesa Modern Tailoring. Además, también se ha lanzado a diseñar y el verano pasado puso en marcha su propia línea de ropa, House of Kom, con la que sacó al mercado una camiseta cuyos beneficios iban destinados al movimiento Black Lives Matter, y tiene pensado poner en marcha una línea de joyería.

Toca la batería y la guitarra

“Una de mis grandes pasiones desde que era niño es ayudar a las comunidades, familias y gente de todo el mundo. Ahora, poder hacerlo desde otra de mis pasiones, la moda, es un sueño hecho realidad”, decía el joven a la revista WWD. Hace un mes presentaba una colaboración con una colección cápsula para la firma italiana Iceberg. La música siempre ha estado presente en la vida de Kailand e incluso ha trabajado como dj en varios locales de Los Ángeles y ha aparecido en algún concierto de su padre tocando la batería. En sus redes sociales suele subir videos haciendo versiones de temas de grupos como Radiohead. El baloncesto es otra de sus aficiones desde que era un niño y ha podido participar en diferentes torneos benéficos.

Enamorado de la bailarina de Sia Kailan sale desde hace algún tiempo con la actriz Maddie Ziegler (18). Ella es muy conocida a nivel internacional como bailarina ya que siendo aún una niña participó en el programa Dance Moms y ha colaborado en varios videoclips (como el de la canción Chandelier) de la cantante Sia. Además, Maddie fue elegida en 2019 para protagonizar la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg. Parece que la pareja se conoció en 2018 durante la grabación del programa Dancing with Stars Juniors, en el que el hermano pequeño de Kailand concursó.

Al joven le gusta esquiar y practicar snowboard, tocar la guitarra, perderse en algún festival de música como Coachella y entre sus buenos amigos se encuentra Lucas Jagger (21), hijo de la modelo brasileña Luciana Jiménez y Mick Jagger. Lucas, que vive a caballo entre Brasil y Nueva York, también ha hecho apariciones en algunos desfiles, como cuando tenía 16 años y desfiló para Tommy Hilfiger junto a su hermana Georgia May, y además es un gran aficionado a las redes sociales y tiene un canal de YouTube llamado Role Perdido. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kailand (@kailandmorris) Su hermano, músico y bailarín El hermano de Kailand es Mandla Kadjay, que llegó al mundo en mayo de 2005. Él también se dedica al mundo de la moda y además toca la batería. Ha participado en algunos programas de televisión como Dancing with Stars Juniors, ha hecho sus pinitos en el cine con un cameo en la película Ha nacido una estrella (2018) y también le hemos visto en uno de los desfiles de influencers e hijos de de la firma italiana Dolce & Gabbana.

