Así es Stedman Graham, el ‘marido’ de Oprah Winfrey desde hace 30 años

La pareja comparte su vida desde hace tres décadas pero no han querido pasar por el altar. Viven en una espectacular casa en Santa Bárbara, California, junto a sus tres perros. Es experto en autoayuda y tiene una nieta.

Treinta años de vida en común sin papeles de por medio. Este es el secreto de Oprah Winfrey (67) para mantener una relación estable desde hace tres décadas con su pareja, Stedman Graham (70). “Si nos hubiéramos casado, no estaríamos juntos”, revelaba hace algo más de un año la presentadora en su revista O, The Oprah Magazine. Para la mujer que estos días está en las televisiones y diarios de medio mundo por su entrevista en exclusiva a Meghan Markle y Harry, ese es el secreto para mantener viva la llama del amor junto al escritor y conferenciante.

Las vidas de Oprah y Stedman se cruzaron en 1986. Fue entonces cuando comenzaron a salir. Ella tenía 32 años y él 35. La serenidad que el escritor le proporcionó fue fundamental para enamorarse de él y ha sido una de las cualidades que aún hoy le siguen gustando de su pareja. Vivieron una temporada en Chicago y luego se instalaron en la localidad costera de Santa Bárbara, en California, donde aún hoy siguen viviendo. En 1993 Graham ‘se atrevió’ a pedirle matrimonio, pero la periodista le dio un no por respuesta. «Mi vida con el programa era mi prioridad y ambos lo sabíamos. Me di cuenta de que en realidad no quería un matrimonio. Quería que él me lo pidiera. Saber que sentía que yo era digna de ser su esposa, pero no quería los sacrificios, los compromisos, el compromiso diario necesario para hacer que un matrimonio funcione. Mi vida con el programa era mi prioridad y ambos lo sabíamos», explicaba rotunda en el citado artículo, una de las escasas ocasiones en las que ha hablado de su vida privada.

Stedman Graham es escritor y empresario. Nació en 1951 en Whitesboro, una villa ubicada en el condado de Oneida en el estado de Nueva York con una población de menos de 5.000 habitantes. Sus padres, Mary Jacobs Graham y Stedman Graham Sr, hicieron todo lo posible para dar una buena vida a sus seis hijos (él es el mayor). Su infancia fue feliz pero vivió en primera persona el racismo desde muy niño. “Crecí en Whitesboro, Nueva Jersey, un pueblo afroamericano rodeado de un condado blanco. Asistí a escuelas segregadas hasta la secundaria. Crecí con mucha negatividad y rabia. Iba a una tienda y siempre era el último en ser atendido. La gente miraba a los afroamericanos con desdén. Siempre me sentí inadecuado y me pregunté por qué no podía ser un igual», revelaba en la presentación de su libro Identity Leadership en 2020.

Escritor de éxito y formador de líderes Peleó duro por labrarse una trayectoria para conseguir cambiar eso que él sufrió durante sus primeros años de infancia y juventud. Estudió Trabajo Social en la Hardin-Simmons University en Texas, donde fue uno de los jugadores del equipo de baloncesto de su facultad y luego completó su formación con un máster en Educación en la Ball State University de Indiana. Se mudó a High Poppet, en Carolina del Norte, y allí comenzó a trabajar como relaciones públicas y luego fichar por B&C Associates, al mismo tiempo que luchaba por los derechos de los negros al lado de algunos de sus clientes como la activista sudafricana y mujer de Nelson Mandela, Winnie Mandela.

Tras varios años trabajando para esta compañía, en 1985 fundó en Chicago la AAD (Athletes Against Drugs), una organización sin ánimo de lucro para facilitar a los jóvenes ayudas para el acceso a la educación y a una vida sana a través del deporte. Poco a poco se fue haciendo un nombre y empezó a participar en charlas y conferencias. Además de profesor en la Full Sail University, centro privado de Florida, la pareja de Winfrey es hoy presidente y CEO de S. Graham & Associates, firma que levantó en 1988, con sede en Chicago dedicada a la consultoría y al desarrollo de líderes y que trabaja con compañías tan importantes a nivel mundial como Microsoft o Deloitte o con grandes centros como Harvard. Siempre implicado con causas sociales, en 2008 fundó My Life is About Foundation, otra ONG para ayudar a adolescentes y adultos jóvenes a descubrir sus capacidades. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oprah (@oprah) Como escritor, Graham ha publicado doce libros desde 1995 y algunos de ellos se han convertido en best-sellers. Sus publicaciones suelen hablar de la autoayuda y son libros motivacionales que han ayudado a millones de personas a superar los obstáculos de la vida. También ha escrito libros dirigidos a emprendedores con claves para levantar una empresa desde cero. Además, da conferencias en universidades y centros de negocios alrededor de todo el mundo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oprah (@oprah) Separado y abuelo de una niña Antes de conocer a Oprah Winfrey, Stedman estuvo casado con Glenda Graham en 1974. Poco después de su boda, en 1975, nació su única hija, Wendy, que trabaja en la compañía de su padre en la actualidad, se casó en 2015 con un ingeniero llamado Bradley Kerwin Greene poco después de tener a su primera hija, Cadence. Stedman y Glenda se separaron pocos años después del nacimiento de Wendy y mantuvieron la custodia compartida de la niña. En 1982, el escritor mantuvo un romance con la presentadora de televisión Robin Robinson y se hicieron inseparables durante tres años. Durante un evento benéfico en Chicago, Stedman conoció a Oprah Winfrey, justo el mismo año de la premiere de The Oprah Winfrey Show. Ella se fijó en él, pero en ese momento el escritor tenía pareja y Oprah pensó además que era demasiado alto y demasiado guapo para que se fijase en ella. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oprah (@oprah) Tres décadas con Oprah Tras su ruptura, en 1986 se volvieron a encontrar en una cena en casa de unos amigos en común. Fue ella la que le invitó a tomar algo tras la cena porque le pareció un hombre atractivo, amable y encantador. Ahí surgió el amor. «Compartimos todos los valores que importan, la integridad es la número uno, y porque disfrutamos de ver al otro cumplir y manifestar su destino y sus propósitos. La nuestra es una asociación entre iguales con el propósito de crecimiento espiritual», afirmaba Oprah en su revista. A pesar de que se comprometieron en 1992 (sin un anillo de por medio), nunca pasaron por el altar y esa unión espiritual es lo que les hace seguir tan enamorados como el primer día. “Yo quiero que ella tenga éxito y la apoyo para que sea así, igual que ella hace conmigo”, ha dicho él en una de las escasas veces que ha posado junto a la reina de los talk shows en EEUU. La pareja no ha tenido tampoco hijos en común. «Hubo una época, cuando estábamos en Chicago, en que llegué a comprar otro piso porque pensé que iba a casarme y que necesitaría más espacio para los hijos que tuviéramos juntos. Me di cuenta de que cada día conocía a personas que eran un desastre y, en la mayoría de los casos, sus problemas se debían a que sus padres o sus madres no habían sido conscientes de lo crucial que era el rol que desempeñaban. Yo no tengo la capacidad de compartimentar que veo en otras mujeres. Y por eso, con el paso del tiempo, he ido ganando un inmenso respeto hacia quienes deciden quedarse en casa con sus hijos, porque no sé cómo son capaces de hacerlo, todo el día, cada día. Nadie les reconoce su mérito a esas mujeres», contaba ella en la revista People. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oprah (@oprah) Una gran mansión en Santa Bárbara Tanto Oprah como Stedman son felices viviendo en Santa Bárbara, donde residen en una espectacular mansión en la exclusiva urbanización privada de Montecito. La casa cuenta con 30.000 metros cuadrados de terreno y una vivienda de 2.000 metros en la que hay seis habitaciones, 14 cuartos de baño, una gran piscina, una bodega, dos salas de cine, un huerto ecológico y un salón que bien podría ser el de un palacio digno de reyes. Dicen que la compró la presentadora en 2001 y que le costó unos 50 millones de euros. Ahí vive con su pareja y con sus tres perros, Sadie, Sunny y Lauren. Además, los Winfrey-Graham tienen otras casas en New Jersey, Colorado y Hawai, donde pasan algunos periodos vacacionales a lo largo del año.

