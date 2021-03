Baldivieso asegura sentirse humillado por la dirigencia de Palmaflor

De manera sorpresiva Julio César Baldivieso, fue cesado como director técnico de Atlético Palmaflor, el lunes. Su despido se dio un día después de la derrota del equipo que dirigía ante Nacional Potosí por 3-2, en partido adelantado de la tercera fecha del campeonato de la División Profesional.

El ahora ex entrenador del cuadro cochabambino reveló que en un momento dado la dirigencia le dijo que no debería jugar un futbolista, del cual no reveló el nombre. Reconoció haberse sentido humillado y pidió respeto para los técnicos nacionales.

“En un momento me dijeron que un futbolista del que no daré su nombre no debería jugar, creo que si piensan de esa manera no deberían contratar a un entrenador y ellos deberían dirigir al elenco. Los técnicos nacionales merecemos respeto, me siento humillado y en mi país. Hay gente que piensa que con su dinero puede hacer lo que quiera con los profesionales”, dijo Julio César Baldivieso, según APG Noticias.

Bajo su mando, Palmaflor jugó este año cuatro partidos oficiales, tres por el torneo local y uno a escala internacional. Por la División Profesional venció (1-0) a Real Santa Cruz en Cochabamba, luego le ganó a San José (1-3) en Oruro y este último domingo perdió 3-2 contra Nacional en Potosí.

El otro encuentro que disputó Palmaflor fue ante Wilstermann por la Copa Sudamericana, cotejo que perdió por 2-1, pero queda pendiente la revancha que se jugará el 7 de abril.

“El día lunes nos convocaron para una reunión, acudí al mismo y nos hicieron conocer su determinación sin más explicación y sin poder sustentarse, no tenían argumentos con nosotros. Esto no está bien, no lo digo por mí, sino por los profesionales, no puede ser que cuando un dirigente se levanta con el pie izquierdo se le ocurre sacar por sacar; junto a mi cuerpo técnico aún no salgo del asombro”, manifestó Baldivieso.

Julio César agregó que posiblemente el viernes brinde une conferencia de prensa para aclarar algunas cosas que le parecen raras en el accionar de la dirigencia del club Palmaflor.

Sintomáticamente el mismo lunes, Thiago Leitao renunció a la dirección técnica de San José y este martes fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Palmaflor.