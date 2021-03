Baldivieso continuará demanda contra Aurora ante el TRD

Fuente: paginasiete.bo

El exentrenador de Aurora, Julio César Baldivieso, anunció ayer que procederá conforme a norma y continuará su demanda ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), ante la falta de respuesta y conciliación por parte del directorio celeste.

Aseguró que lamenta tener que recurrir a esta situación, tras una segunda advertencia, considerando que desde hace un par de semanas trató de conciliar con los directivos populares.

“Tengo entendido que hubo una reunión virtual, pero el presidente de Aurora (Jaime Cornejo) indicó que iban a conciliar conmigo, cosa que no pasó. Así que meteremos un nuevo memorial al tribunal pidiendo que el proceso continúe”, afirmó el entrenador cochabambino.

En pasadas semanas, Baldivieso y el colegiado que lleva adelante su caso introdujeron su caso ante el TRD, con una demanda que alcanza los 100.400 dólares.

Este monto global se refiere a los salarios y primas que se adeudan por parte de Aurora a Baldivieso por la gestión pasada.

Ante el nuevo incumplimiento del representante legal de Aurora, ahora la situación pasará nuevamente a conocimiento del TRD.

“No hay otra, no se puede hacer más. Veremos qué es lo que pasa. Siempre estuve abierto al diálogo, para ver el tema salarial pero nunca me buscaron. Yo los llamé, venció el plazo y no contestaron nunca. Seguramente no quieren conversar y el tribunal verá lo que debe pasar”, concluyó Baldivieso.

Para conocer su posición, Los Tiempos buscó comunicarse con el directorio popular, empero no atendieron el requerimiento hecho para saber la contraparte.

¿Indisciplina en Aurora?

Un video que fue emitido en el programa deportivo Game Over Deportes mostró a tres jugadores de Aurora en un local, donde presuntamente estarían implicados en actos de indisciplina.

En el video se muestra a tres futbolistas celestes, entre ellos dos refuerzos argentinos de la temporada actual.

En el video que fue difundido se muestra que B.S., M.M. y E.A. compartiendo el sábado pasado en un ambiente cerrado y sin uso de barbijo, siendo este un requisito para evitar el contagio del coronavirus.

Ayer, la atención a la prensa en Aurora fue suspendida para hoy y no se brindaron mayores detalles.

Rivera entra en otro microciclo

El delantero salvadoreño Erick Alejandro Rivera seguirá demorando más en su arribo a Cochabamba. El atacante centroamericano inició ayer un nuevo microciclo con la Selecta, con miras a las eliminatorias de Concacaf para Catar 2022.

El entrendor Carlos de los Cobos nuevamente tomó en cuenta a Rivera para integrarse a este trabajo que se extenderá hasta mañana, situación que aún deja en incógnita todo lo que pueda suceder con la fecha de arribo del delantero popular.

Hace una semana, el DT de Aurora, Humberto Viviani, advirtió a Rivera y le puso una fecha límite para presentarse a los entrenamientos.

El jugador dio su explicación y las razones por las que no podrá llegar a tiempo, situación que ahora pone en duda su continuidad en el once popular.