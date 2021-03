Bases del MAS exigen ampliado para «lavar trapos sucios» y evaluar a ministros

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La exvicepresidenta del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exdiputada nacional Concepción Ortiz aseguró este miércoles que desde las bases de este partido piden un ampliado para “lavar los trapos sucios” y analizar el trabajo de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, de los que dijo que deben ser sustituidos.

“Esto tiene que ser algo interno, por eso hago un llamado a la dirección nacional, que convoque a este ampliado y ahí lavaremos los trapos sucios. Tengo que ser orgánica, después del ampliado habrá resoluciones, censurando a algunos ministros o pedidos de cambio. Esto en su tiempo lo haremos conocer a los medios de comunicación”, declaró Ortiz.

Las observaciones a los dos ministros se debe, según Ortiz, a que no dieron continuidad a los juicios de responsabilidades a las autoridades del anterior gobierno.

«No están cumpliendo con su función porque no continuaron con lo que empezamos, ¿qué están haciendo la Comisión de Justicia de senadores y de diputados? No están trabajando, no están cumpliendo con su rol”, manifestó.

Ortiz indicó que antes de cualquier cambio o censura se debe evaluar el caso de cada integrante del Gabinete de Ministros.

«Sobre los cambios de ministros dice primero se tiene que hacer un análisis, cada ministro que nos rinda informe, la Asamblea también y como Movimiento Al Socialismo tenemos que tomar otras medidas, otras tareas por el bien del proceso de cambio para garantizar la victoria en la segunda vuelta en algunas gobernaciones”, indicó la exlegisladora.

La representante de las bases del oficialismo también se refirió a las «roscas» al interior de su partido, y citó el caso puntual de Adriana Salvatierra, quien pese a haber renunciado, se ganó una candidatura, pero que Eva Copa, quien «dio la cara» en el periodo de transición, no tuvo la confianza para postular en El Alto.

“Adriana Salvatierra renunció y dejó el gobierno y se va como candidata. ¿Ganó las elecciones? No. Cómo a la otra, que dio la cara en el momento más difícil, que es la señora Eva Copa, con todos sus virtudes y defectos, no le dieron la posibilidad de ser candidata, necesitamos un análisis profundo interno”, reconoció.