Biden llama a prohibir «armas de asalto y cargadores de alta capacidad» en EEEU tras el ataque de Boulder

El presidente de EE.UU., Joe Biden, desea que en su país se reintroduzcan restricciones sobre las armas de asalto y otras medidas de control sobre armamento tras la masacre que tuvo lugar en un supermercado de Boulder, Colorado.

«Podemos volver a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país. Lo conseguí cuando era senador. Fue ley durante largo tiempo y ayudó a reducir las matanzas masivas. Debemos hacerlo de nuevo«, ha manifestado este mandatario.

Asimismo, Biden ha señalado que no hace falta esperar ni un minuto antes de tomar medidas «razonables» para realizar ese control de armas.

Un asalto a mano armada, perpetrado en un supermercado de Boulder el lunes, acabó con la muerte de 10 personas, incluido un agente. El sospechoso resultó herido, fue ingresado en un hospital y posteriormente llevado en custodia a un centro de reclusión.

