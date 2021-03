Calvo al Gobierno: «Están jugando con fuego y se van a quemar»

Fuente: Página Siete

Juan Pérez Munguía

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó que el Gobierno está equivocado en sus acciones de persecución política a militares, policías, políticos y exautoridades. Agregó que están “están jugando con fuego y se van a quemar”.

En entrevista con Página Siete, el titular de la entidad cruceña dio a conocer qué acciones se tomarán ante el arresto de exministro y de jefes militares, por el presunto “golpe de Estado” que existió en 2019 en contra el expresidente Evo Morales. El cívico adelantó que se realizará una reunión de directorio y se acudirá a instancias internacionales.

¿Cómo analiza el Comité las aprehensiones de jefes militares y exautoridades por los hechos del 2019 que derivaron en la renuncia de Morales?

Primero, lo que pasó el año 2019 fue una movilización ciudadana a consecuencia de un fraude electoral, no fue un golpe de Estado. Ese fraude hizo que la gente salga a las calles. Además no se puede hablar de golpe, porque Evo Morales renunció, porque se dio cuenta que la gente no le iba a perdonar de que quería engañarnos y atentar contra la democracia.

Lo que hacen ahora es amedrentar a la gente de una forma bastante cruel, porque se los arresta sin ninguna citación previa, eso no es legal. Están atentando contra la libertad de la gente y sus familias, incluso incumpliendo los derechos que tenemos los bolivianos de vivir en libertad y sin miedo, y no ser amedrentados y perseguidos.

Como ha perdido su fuerza política en estas elecciones subnacionales, quieren demostrarnos que son poderosos. Ellos saben que si el pueblo se vuelva enojar, otra vez va a salir a las calles.

¿Prevén convocar a una reunión del Comité?

Mañana nosotros tenemos un directorio ampliado, que es el primer paso que se da para luego llamar a la Asamblea de la Cruceñidad. Vamos a proteger a todos los cruceños y bolivianos, de esta barbarie que quieren hacer: que es vulnerar los derechos constitucionales.

¿Podrían realizarse cabildos como en 2019?

No se descarta nada que sea para velar nuestra libertad y nuestra democracia, nosotros vamos a estar en pie de lucha hay que proteger al pueblo cruceños y bolivianos. Estamos en los ojos del mundo, porque en Bolivia se están atentando contra las libertades, contra la democracia.

El señor Arce tiene que pensarlo bien, ni siquiera entró por la puerta grande, entró con fraude. La gente sabe salir a las calles, están atentando contra el verde olivo, los militares, que son los que han puesto la cara. También están atentando contra el sector salud.

No sé que están pensado al amedrentar y provocar al pueblo, tiene que pensarlo dos veces antes de continuar. Parece que le están asesorando mal al señor Arce. Ante cualquier reacción el pueblo es el que se manifiesta.

¿Cree que el MAS pueda provocar una movilización similar a la del 2019, si persiste en este tipo de acciones?

Es así, están provocando ellos al pueblo boliviano con estas acciones que toman, que son ilegales y anticonstitucionales. Todas esas cosas hacen que el pueblo nuevamente vuelva a salir a las calles.

Ellos quieren causar miedo para que nadie pueda hablar ni levantar la mano o gritar fuerte, pero no lo van a lograr, el pueblo ante los abusos se va a movilizar.

¿Prevé coordinar el algún momento con los otros comités cívicos del país para tomar acciones conjuntas?

Hemos estado hablando con todo el mundo, porque el pueblo se está comenzando a movilizar, no va permitir que estos globos de ensayos que realizan ellos, con la idea de asustar y atemorizar al pueblo, sea una realidad.

No se descarta una acción conjunta, no se descarta nada, nosotros estamos viendo todavía qué acciones podemos tomar en conjunto, con todo el bloque cívico a nivel nacional.

¿Qué puntos se abordarán en el directorio del Comité?

Son la persecución del pueblo boliviano, es el atento a la libertad y a la democracia que se está gestando. Están armando un caso terrorismo dos, porque a todo aquel que es opositor lo quieren callar. El pueblo no puede vivir atemorizador y salir a las calles y no saber si va a regresar.

Entonces vamos a tomar acciones de manera inmediata, porque ante estas persecuciones debemos estar preparados, el pueblo no se va a quedar con las manos cruzadas. Ellos (los masistas) saben la receta del pueblo boliviano, entonces que no cometan los mismos errores otra vez.

¿Acudirán a instancias internacionales?

Ya hemos comenzado a mandar cartas el día de hoy, hemos trabajado con todos nuestros asesores jurídicos, con la idea de hacer conocer lo que se está comenzando a gestar en Bolivia. Estamos advirtiendo de que el pueblo boliviano necesita que Derechos Humanos intervenga.

¿A qué instancias se enviaron las cartas?

Con Derechos Humanos internacional he tenido una reunión ayer, ahora estamos haciendo los contactos a nivel internacional: OEA, Unión Europea para poderles hacer llegar nuestra queja del atentado a la libertad y a la democracia que estamos sufriendo los bolivianos.

Tras los arrestos que se están suscitando, ¿en qué cree quedan las investigaciones del GIEI?

La gente que vino en una primera instancia eran gente de izquierda, se vivieron a pasear a Bolivia, hicieron un informe completamente irregular. No vinieron a Montero, donde ha habido muertos. Ahora por qué no dicen que sacaron de la cárcel de manera irregular a Deysi Choque y el guerrillero del FARC que ha matado gente.

Por qué no hay ningún informe contra los que bloquearon las carreteras y no pasó el oxígeno y se murieron más de 40 bolivianos. Dónde están esos informes, no hicieron nada, vinieron de paseo y a hacer un servicio al Gobierno boliviano.

¿Pero en qué considera que queda el convenio al que llegaron con el Gobierno para recibir el informe y luego comenzar acciones?

Tenemos un Gobierno que quiere asustarnos, que quiere atemorizarnos, toman acciones como el modificar el presupuesto de alcaldías y gobernaciones para dejar sin recursos a las regiones, ¿nos quieren pobre a todos? Quieren que las autoridades electas no tengan recursos para poder hacer obras y trabajar. Los del Gobierno están equivocados, quieren atentar contra este país y eso es lo que el pueblo no les va a dejar.

Están haciendo cosas para que el pueblo comience a despertar, el pueblo está en las calles ahorita. Están atentando contra militares, la Policía, esa gente también sabe pararse de frente; tiene una honorabilidad, son los que ponen el orden y la cara por los bolivianos. Entonces, están jugando con fuego y se van a quemar.