Camacho llama a participar en la concentración en el Cristo y vuelve a condenar aprehensiones

Luis Fernando Camacho convocó a participar de la concentración convocada por los cívicos para este lunes a las 18:00 a los pies de la imagen del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra para pronunciarse respecto a las recientes aprehensiones de exautoridades.

“Asistamos, que vea Bolivia y el mundo que este pueblo sigue siendo baluarte de la democracia y la libertad. Felicitar al Comité por esa convocatoria y esa iniciativa, ahí estaremos presentes como ciudadanos y con el mandato que nos ha dado ahora el pueblo de gobernador electo”, dijo Camacho este domingo.

El gobernador electo de Santa Cruz criticó el accionar del Gobierno, al que responsabilizó de las acciones judiciales emprendidas en contra de líderes opositores como la expresidenta Jeanine Áñez.

“Esto muestra claramente el abuso de los derechos humanos, ella es expresidenta lo dijo el presidente Arce en septiembre del año pasado, él mismo dijo que era presidenta constitucional. Le tienen que dar garantías a las personas, no solo porque es presidenta sino porque es una boliviana más”, señaló Camacho.

Sobre la situación de Marcos Pumari, que fue su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales del año pasado, aseguró que desconoce su paradero, pero que espera que ningún líder político se vaya del territorio nacional.

“Lo que les puedo decir es que yo no me voy a ir. Hay que quedarse y hay que ponerle el pecho a la democracia, no tenemos por qué huir, eso es lo que hizo Evo Morales”, señaló Camacho.