Campesinos denunciarán al gobernador Oliva ante el Ministerio Público

La institución se comprometió a pagar antes que concluya el mes de febrero, pero no cumplió

Ruben Montallo

(El Periódico-17-03-2021)

La Gobernación de Tarija, aún no acabó de pagar el Programa Solidario Comunal (PROSOL), a varias comunidades y a causa de esto, el sector campesino de Cercado manifestó que denunciará al gobernador Adrián Oliva, por no cumplir con el pago del beneficio.

El dirigente campesino, Luis Rengel, informó que hasta la fecha dicha institución, no concluyó con el pago del beneficio y esto estaría afectando a los comunarios, porque no pueden reactivar su economía a través de la producción agrícola.

“En este 2021 la crisis continuará y no podemos aún pensar en el Prosol de este año, si nos deben el del anterior. Esto debería ser prioridad de las autoridades, para solucionarlo cuanto antes”, mencionó.

Asimismo, Rengel manifestó que existen comunidades que no cuentan con el apoyo de la Gobernación, para poder fortalecer la agricultura, pues son miles de familias que viven del agro.

“Vamos a llevar a cabo un ampliado, para determinar que medidas tomaremos para que se pague el beneficio. Nosotros entendemos que la situación está crítica por el Covid-19, pero también la gente necesita dinero para poder alimentarse o comprarse insumos de bioseguridad”, refirió.(eP)

El apunte

La Gobernación anunció que pagaría antes de febrero

En su momento, la secretaria de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Tarija, Lili Morales, declaró que el PROSOL, será cancelado a finales del mes de febrero, pero esto no fue concretado.

“Hemos ido dando soluciones paliativas para pagar el beneficio, pero aún nos queda cancelar un 30 por ciento del periodo 2019-2020. Es importante aclarar que para poder iniciar los trámites de pago de la presente gestión, tenemos que cancelar lo que aún debemos”, declaró.