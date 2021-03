Candidato del MAS a la Alcaldía de La Paz denuncia intento de “impuestazo” de Iván Arias

“No vamos a hacer lo que ha dicho el candidato anoche, el señor Arias, que van a tener que vender hasta las joyas de la abuela, eso significa que va haber un impuestazo aquí en la ciudad de La Paz”, dijo Dockweiler.

Fuente: ABI

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, denunció este martes un intento de “impuestazo” de Iván Arias, postulante a alcalde por la agrupación Somos Pueblo.

Se refirió al tema luego de que Arias diera a conocer, el lunes en una entrevista con la red Uno, su intención de pedir un aporte extraordinario a los paceños para atender los temas de salud y la reactivación económica si llega a ser alcalde.

“No vamos a hacer lo que ha dicho el candidato anoche, el señor Arias, que van a tener que vender hasta las joyas de la abuela, eso significa que va haber un impuestazo aquí en la ciudad de La Paz”, dijo Dockweiler.

El candidato a la Alcaldía de La Paz por la organización política Somos Pueblo, Iván Arias, indicó en la entrevista del lunes lo siguiente: “Cuando usted no tiene dinero y su hijo está muriendo, vende las joyas de la abuela ¿no? Así es. Es un aporte extraordinario. Lo voy a plantear, no es que lo voy a exigir. Lo voy a socializar. Y, si la gente lo considera necesario, lo vamos a hacer; pero, también, vamos a sacar de las arcas municipales, pero no están en la bonanza que estaban antes”.

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo cuestionó la propuesta de Arias y aseguró que la medida provocará efectos negativos en la economía de los paceños.

“Eso es no ponerse en los zapatos de la población que en este momento no tiene plata y está pensando en cómo va a sobrevivir; imagínense, ahora le van a pedir un nuevo sacrificio, eso es no pensar en el ser humano”, cuestionó.

Recordó que en su programa de gobierno municipal, denominado “Ciudad Humana, Ciudad de Oportunidades”, pondrá en marcha la eliminación de las multas municipales.