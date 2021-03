Carla Bruni: «Mi marido no volverá a la política porque no quiere divorciarse»

—¿Le daría algún consejo a la nueva primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden?

—No, yo nunca doy consejos. Porque no sé nada. Yo solo puedo aconsejar sobre espaguetis. Le puedo contar el secreto sobre cómo cocinarlos al dente (risas): “Señora Biden, necesita una olla muy grande, con mucha agua. Cuando el agua hierva, eche sal y cocínelos un minuto menos de lo que dice en el paquete”.

—Los medios siempre han hablado de la sintonía entre ustedes dos y el matrimonio Macron, ¿ha hablado últimamente con la primera dama?

—No, porque no estoy feliz. Prefiero no hacerlo. Soy educada. Lo que sí he hecho es decirle a mi marido que llame al presidente y le dé algún consejo. Pero no lo ha hecho porque es un auténtico líder que o manda o no manda. No hay término medio.

“Mi marido tiene un nuevo empleo y, por primera vez, gana dinero. ¡No queremos más política!”

Carla Bruni no está en absoluto satisfecha con el modo en el que el Gobierno de Macron está gestionando la pandemia. “No entiendo dónde están las vacunas. En 2011 mi marido tuvo que enfrentarse al SARS, ¿te acuerdas? Consiguió 80 millones de vacunas y las administró en todos los centros de salud de Francia, día y noche. ¡Día y noche! Vacunó a 30 millones de personas, en especial a ancianos y gente vulnerable. Si él pudo, ¿por qué ahora parece imposible? Yo no estoy en una posición normal porque he visto lo que él hizo con el SARS, que era mucho más mortal si cabe que el COVID-19, era ¡la peste, el cólera! Por supuesto, no acudió a Europa, bla, bla, bla, bla. Compró las vacunas y punto. En el Reino Unido ya han vacunado a 80 millones de personas; en Israel, a toda la población; en Suiza también. ¿Por qué en Francia y en España no? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? No. Así que no, no estoy feliz con el modo en el que se están haciendo las cosas. No estoy feliz porque nuestro mundo está muriendo. Los hosteleros, los hoteleros, los museos. ¡Todo se muere! ¿Cómo que existe la vacuna y no la compran? No, no estoy para nada contenta”, clama. Entiendo perfectamente su enfado, y también por qué su agente y mano derecha desde hace décadas, Véronique Rampazzo, declaró en 2013 a la edición francesa de esta cabecera que las discográficas siempre tratan de disuadirla de que hable de política durante las campañas promocionales de sus álbumes. Resulta demasiado franca y, claro, “mete la pata”. “Trabajo duro y lucho por las cosas, pero no me gustan los conflictos”, me dirá ella sin embargo. “No me gusta discutir con la gente. Puedo hacerlo si es necesario, pero prefiero las buenas vibraciones…”, me explica mientras empieza a tararear Good Vibrations. “Oh, me encantan los Beach Boys”.