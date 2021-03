CC inicia proceso disciplinario a diputado que expresó apoyo a Álvaro Ruiz en Tarija

La alianza Comunidad Ciudadana (CC) informó este miércoles que ha decidido iniciar un proceso disciplinario a su diputado Edwin Rosas, quien apartándose de la línea de la organización política, anunció su apoyo al candidato del MAS, Álvaro Ruiz, en la segunda vuelta electoral para gobernador de Tarija.

En la segunda vuelta en Tarija se enfrentan Ruiz del MAS contra Óscar Montes de la alianza Unidos. CC ya anunció que apoyará a todos los candidatos contrarios al Movimiento al Socialismo en el balotaje.

El diputado Edwin Rosas de CC, que proviene de la dirigencia vecinal, rechazó apoyar a Montes, bajo el argumento de que durante 20 años denunció corrupción de parte del exalcalde tarijeño y que ahora no puede borrar todo eso.

“No me pueden obligar a apoyar a un corrupto, no me pueden obligar a que en Tarija vuelva la corrupción y no pueden obligarme a que en Tarija respalde a quien ya ha manejado 20 años nuestra política y que nos ha sumido en esta pobreza y que ahora nuevamente viene con un papel a decirnos que tienen las soluciones”, dijo el diputado.

Aclaró que su posición obedece a la Federación de Juntos Vecinales, que decidió apoyar a Álvaro Ruiz y que esto no implica una adhesión al MAS.

“Yo sigo siendo diputado de Comunidad Ciudadana voy a seguir acatando los lineamientos de Comunidad Ciudadana, sin embargo, en esta segunda vuelta que es una elección netamente regional y lo que se busca es elegir personas,

nosotros hemos decidido apoyar a Álvaro como persona, sin hacer ninguna adhesión al MAS”, afirmó.

Rosas señaló que está dispuesto a asistir a las convocatorias que le haga CC a explicar su posición. Agregó que las acciones en su contra estarían siendo impulsadas por su suplente, para tomar el curul que ahora tiene.

De parte de Comunidad Ciudadana, se emitió un comunicado ratificando la línea de apoyar a los candidatos contarios al MAS en los cuatro departamentos donde hay segunda vuelta.

Además, informó del inicio de proceso a Rosas.

“La Dirección Nacional, conforme a lo dispuesto por los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley de Organizaciones Políticas y los artículos 10 y 11 de su Reglamento de Ética, ha decidido iniciarle un proceso disciplinario ante nuestra Comisión Nacional de Resolución de Controversias, para que en el ámbito del debido proceso, se dicte la resolución que corresponda”, dice el comunicado.