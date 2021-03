Citan a Arias como sindicado y él denuncia persecución política

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, fue citado ayer por la Fiscalía a prestar una declaración informativa en “calidad de sindicado” o denunciado, el 23 de marzo a las 8:30. La próxima autoridad edil anunció que se presentará ante el Ministerio Público, pero denunció que es una “persecución” política del Gobierno, que el lunes encarceló a la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros por el caso de supuesto “golpe de Estado”.

“Ordena al investigador del presente caso para que cite a Hernán Iván Arias Durán, para que se presente acompañado de su abogado defensor el día martes 23 de marzo a horas 8:30 para prestar su declaración informativa en calidad de sindicado, dentro del presente caso de autos, en dependencias de la Fiscalía Departamental de La Paz”, dice la citación fiscal con fecha del 15 de marzo.

Arias informó que hasta ayer no había recibido la notificación de la Fiscalía, pero aseguró que la convocatoria es parte de un proceso de “persecución” política en su contra, pero anunció que “dará la cara” porque no cometió delitos.

“Nosotros todavía no nos hemos enterado de la notificación, nos hemos enterado por la prensa y por supuesto forma parte de todo este proceso de persecución, donde nos van a encontrar cinco pies al gato, donde le van a encontrar diez pelos a la leche. En fin, estamos aquí, no nos vamos a escapar, vamos a dar la cara porque nosotros no hemos cometido ningún delito y seguiremos trabajando por ‘La Paz en paz’”, afirmó.

Arias fue denunciado por el Ministerio de Obras Públicas por la presunta “comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, cuando era ministro de esta cartera de Estado, durante el gobierno de Añez. También están denunciadas María del Carmen Sarmiento Sánchez y Marlen Rocío Aguilar Contreras. Esta última fue directora general de asuntos jurídicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, cuando era titular de este despacho César Cocarico (MAS), de acuerdo con planillas de personal al que tuvo acceso este diario.

El abogado Álvaro Munguía explicó que la “calidad de sindicado” es igual a denunciado, cuya etapa preliminar termina con la declaración informativa, pero si la Fiscalía “encuentra pruebas de lo que está buscando”, el declarante puede quedar aprehendido en el acto, de lo contrario quedará libre. Puso como ejemplo el caso del excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta, quien fue aprehendido el lunes, después de haberse presentado en la Fiscalía de manera voluntaria, por el caso denominado “golpe de Estado”.

Arias afirmó que el Gobierno “está buscando cualquier pretexto para escamotear nuestra victoria (en las subnacionales). Les duele que una candidatura que no tenía nada, no tenía ni un partido, ni gobierno nacional, ni gobierno municipal, haya logrado la victoria”. Sin embargo, dijo que tampoco se quedará de brazos cruzados. “Sabremos seguramente utilizar la calle cuando sea necesario… todos estamos con el Jesús en la boca porque el Gobierno ha sido dominado por fuerzas oscuras, por fuerzas que buscan debilitarlo”.

Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que la citación a Arias se suma a las aprehensiones y detenciones de otras exautoridades, lo que “demuestra que el objetivo no es otro que perseguir a la oposición” y “aquí lo que estamos viendo es un MAS debilitado políticamente en las subnacionales que está entrando y llevado al país por la vía autoritaria”.

Arias afirmó que dentro del MAS hay un sector que pretende debilitar al presidente Luis Arce para adelantar elecciones; sin embargo, exigió “que el presidente Arce gobierne, que el vicepresidente (David) Choquehuanca que lo guíe, que no lo guíen otras fuerzas que están queriendo debilitar su gobierno para adelantar elecciones, para que se haga un revocatorio. Lo único que les importa a esas personas es el poder”.

Virginia Velasco, senadora del MAS, dijo que la Fiscalía tiene competencia para realizar investigaciones y no descartó que otras autoridades del gobierno de Añez sean citadas a declarar. “La competencia y la atribución del Ministerio Público es llevar el proceso de manera objetiva y transparente, con debido proceso. Seguramente citará a otras exautoridades. Es un ente independiente”, dijo.

La citación a Arias