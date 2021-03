Clubes: el torneo no para y habrá reunión con capitanes

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Los presidentes y representantes de los 16 clubes de la División Profesional se reunieron anoche de forma virtual para analizar la huelga de los futbolistas que se niegan a jugar los partidos del torneo único. Luego de más de dos horas, los directivos resolvieron volverse a encontrar hoy de forma virtual y mañana en Cochabamba, presencialmente, con los capitanes de los equipos.

“El fútbol continuará. No se pensó en suspender, postergar, declarar desierto ni nada de eso”, aclaró el presidente de Real Santa Cruz, Carlos Sánchez.

Mientras que el titular de Nacional Potosí, Wilfredo Condori, informó que los presidentes de los clubes Always Ready, Real Tomayapo, Aurora y Royal Pari garantizaron que sus futbolistas jugarán hoy. “Pero veamos lo que pasa y luego analizamos”, dijo el dirigente, escuetamente.

Según Sánchez, “los presidentes decidieron tener otra reunión de evaluación mañana (hoy), de acuerdo a cómo se den los acontecimientos en los dos partidos que faltan de la primera fecha”.

Los dirigentes también acordaron hablar con los capitanes de los 16 planteles, “para ver qué pasará con los equipos que no jugaron”, añadió Sánchez.

Sin Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) como intermediario entre las negociaciones, el presidente de la entidad federativa, Fernando Costa, adelantó ayer que se buscará “rayar la cancha” y arreglar los pedidos que tienen los futbolistas.

“Por la información que tengo, existe una medida cautelar que impide a Fabol realizar medidas de presión para el normal desarrollo del campeonato. Estamos abiertos al diálogo e invitaremos a los jugadores a través de sus capitanes a una reunión en la siguiente fecha FIFA para encontrar puntos de entendimiento”, explicó Costa.

Evitó realizar mayores comentarios sobre la resolución que emitió un tribunal de garantías en El Alto y sólo apuntó que “considero que los representantes deben acatar o tendrán consecuencias de orden penal. No está dentro de mi potestad para opinar lo que se determinó”.

Sin Fabol

Después de 17 años, la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, más conocida como Fabol, ya no será el interlocutor válido en las negociaciones que debe entablar a favor de sus afiliados con la dirigencia de la FBF, que anticipa una reunión con los capitanes de los 16 clubes para los siguientes días.

El amparo constitucional que dictó el martes la sala tercera de El Alto ordena a la agremiación a “abstenerse de realizar cualquier disposición que atente el normal desarrollo del torneo de la gestión 2021”.

Por casi dos décadas el sindicato tuvo “el poder” para negociar a favor de sus jugadores afiliados todas las deudas que tenían los clubes en cada una de las temporadas.

La medida cautelar cambia la figura; en adelante, sólo deben existir posiciones conciliatorias de parte del sindicato, aunque la resolución no le impide negociar acuerdos para sus afiliados, lo que le prohíbe tomar medidas que afecten el normal desarrollo del certamen que se inició el martes.

“No somos nosotros los que tomamos decisiones, los que quieren hacer prevalecer sus derechos son los futbolistas, son ellos los atropellados al querer imponer un tribunal de apelaciones ilegal. Nosotros no entramos a la cancha, no determinamos si jugamos o no, es el futbolista y todos los vieron en los partidos del martes”, subrayó el secretario ejecutivo de Fabol, David Paniagua.