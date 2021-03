Cocaleros afines al MAS hablan de intereses políticos y exigen sede de Adepcoca

Seguridad

miércoles, 31 de marzo de 2021

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La dirigente de la Adepcoca afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Elena Flores, acusó este miércoles a los cocaleros de los Yungas de movilizarse con fines políticos. Dijo que el traslado del mercado de la Coca a la zona de Kalajahuira es legal y exigió la devolución de la sede que se encuentra “tomada” por la organización contraria.

“El tema no es el traslado legal del mercado, sino que hay intereses políticos, queremos denunciar estos atentados que se están viviendo, no está permitido el uso de dinamitas. Ayer la sede Señor de Mayo sufrió atentados, los vidrios fueron rotos, nos cierran, hacen sus vigilias, las señoras productoras y los hermanos minoristas pidieron auxilio porque no podían salir ni a comprar alimentos”, indicó Flores en conferencia de prensa.

La dirigente calificó estas marchas y protestas de irregulares, ya que “quieren asociarlas con el traslado de nuestro mercado legal de la hoja de coca que está en la sede Primero de Mayo, no es un tercer mercado es el traslado para evitar este tipo de conflictos que ahora se están viviendo”.

Además aclaró que el mercado ubicado en la sede Primero de Mayo no es ilegal.

«Fue un traslado del mercado que fue asaltado, pido que se haga el cumplimiento a la sentencia del Amparo Constitucional que obliga a hacer la entrega de nuestra institución de inmediato”, declaró.

Flores responsabilizó al dirigente del Adepcoca paralelo Armin Lluta de todo los hechos de violencia y enfrentamientos. «Sólo demostré que usted (Yuta) es un terrorista y a la fuerza quiere hacer cumplir algo que va contra la ley”, afirmó.

Los cocaleros de la Adepcoca que conduce Lluta comenzaron con el bloqueo el lunes 15, en demanda de que el Gobierno revierta la resolución 068 del Ministerio de Desarrollo Rural, que “autoriza a la Asociación Departamental de Productores de Coca el traslado del mercado de la hoja de coca a los ambientes del Sindicato Mixto de Transportes Señor de Mayo ( ) que reúne las condiciones básicas y favorables para su funcionamiento”.

Consideran que esta determinación vulnera la Ley General de la Coca, que en su artículo 24 establece que se reconoce como mercados legales “en el Departamento de La Paz, el Mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca Adepcoca, y en el Departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba”.