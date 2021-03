Cocaleros dicen que la RJC envió el Covid-19 al trópico

Fuente: lostiempos.com

Dirigentes de las federaciones del trópico de Cochabamba aseveraron que la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), liderada por Yassir Molina, “envió” el virus Covid-19 al trópico de Cochabamba.

“Ahora ya sabemos quién ha sido el culpable, quién ha mandado esas personas contagiadas, ahora pedimos justicia. Esto no es venganza, no es persecución, nosotros pedimos justicia. No podemos entender como nos mandan estas enfermedades, los jóvenes no pueden actuar de esa manera”, dijo una dirigente del sector.

El secretario de Salud de las federaciones del trópico mostró como prueba un audio en el que el líder de la RJC dice que la “Covid-19 hizo su trabajo” y que presentarán una denuncia en la justicia por “atentado contra la salud pública”.

“Nos enviaron a dos personas infectadas durante nueve días, eso dicen ellos”, indicó el dirigente.