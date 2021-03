Cochabamba, filas y caos en hospitales por vacunación contra Covid-19

La vacunación contra la Covid-19 en los hospitales de Cochabamba se desarrolla entre largas filas y caos. Vecinos denuncian que no se respeta el orden de llegada y que aparecen listas patrocinadas por dirigentes de la zona, además de otros problemas en el registro.

En el hospital Sarcobamba, al oeste de la ciudad, los vecinos madrugan, algunos desde las 3:00, para acceder a la vacuna contra el virus, pero quedan sorprendidos cuando les piden que primero deben inscribirse al Sistema Único de Salud (SUS), además de registrarse en la fila.

“Yo vine el lunes para que me vacunen con mi carnet, pero la cola era larga y nos dicen que nos inscribamos en el SUS. Como era larga la cola me he ido, me inscribí al SUS y vengo a hacer cola y hay otra lisa paralela que ha hecho la OTB y yo no sabía que había que inscribirse”, dijo una mujer de la tercera edad a la Red Uno.

Otra mujer, también adulta mayor, señaló que vino con sus nietas por dos días desde la madrugada, pero no pudo vacunarse porque había dos listas.

Otra persona denunció que los dirigentes de las OTB están armando sus propias listas y desordenando las que ya se hacen en puertas del hospital.

Cindy, una joven profesional, fue con su abuela a un centro de vacunación, pero le indicaron que debía buscar al presidente de la OTB, pero cuando lo contactaron no sabía nada. Señaló que hay personas de avanzada edad que van a hacer fila en vano.

En el centro Kanata, al sur de la ciudad, el panorama es similar.

“Hacemos fila desde las 4 de la mañana y no alcanzamos. Es el tercer día que vengo”, dijo un vecino a radio Centro.

El Sedes comenzó el martes 23 de marzo la vacunación contra la Covid-19 a adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de base, pero en medio de reclamos por demoras en la atención y falta de organización en algunos establecimientos. En todo el departamento actualmente existen 385 puntos de inmunización.

Según el cronograma de vacunación, en marzo y abril, se aplicará la dosis personas mayores de 60 años y con enfermedades de base y, en mayo, a las personas entre 50 y 59 años.

En junio será el turno de personas entre 40 y 49 años; en julio, de personas entre 30 y 39 años; en agosto, de entre 18 y 29 años, y en septiembre se vacunaría a los rezagados