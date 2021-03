Comcipo exige imparcialidad a la justicia y demanda la renuncia del ministro Iván Lima

“Que no se vengan acá a decir que esto es justicia, una justicia parcializada, y qué pasa con el otro lado, que hemos sido víctimas, no será perseguidos por la policía ni por los militares, pero nos hacen confrontar con nuestros hermanos, también queremos justicia de eso y no una justicia parcializada donde solo se hace juicio político”, apuntó.

Lamentó que el pedido de reconciliación convocado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca haya quedado en el olvido y se haya implementado la persecución política para hacer supuestamente justicia para algunos.