Comité cívico suspende reunión ante ausencia de fuerzas políticas opositoras al MAS

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que se suspendió la reunión que se tenía programada para mañana para analizar las medidas a tomar contra las últimas detenciones de exautoridades del Gobierno de transición, por el caso del supuesto golpe de Estado.

Calvo indicó que se aplazó el encuentro porque no hubo apoyo de las fuerzas políticas opositoras al Movimiento al Socialismo, pues no confirmaron su asistencia, pese a ser invitados públicamente.

“Hemos convocado a los ganadores de las elecciones (subnacionales), que son contrarios al partido de gobierno, pero es lamentable que no exista su apoyo, no entendemos si es por miedo o si hay presión política para no participar”, lamentó el líder cívico.

Noticia en desarrollo…