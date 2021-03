Cómo grabar videollamadas en Meet y en Zoom

Hay muchos motivos por los que necesitas grabar una videollamada mientras se está produciendo. Teniendo en cuenta que Zoom y que Google Meet son dos de los servicios más populares que existen para que las personas puedan comunicarse, vamos a aprender aquí cómo grabar videollamadas y guardarlas en estos dos servicios.

Sobre todo en entornos empresariales o educativos, es muy necesario grabar ciertas conferencias online para hacer presentaciones para otros miembros del equipo que no puedan asistir, para futuras incorporaciones de personal o para alumnos y alumnas en futuros años o meses, `por poner algunos ejemplos. También cuando se trata de una charla online, no está de más guardarla y que no se pierdan las aportaciones ofrecidas por los ponentes.

Grabar una videollamada en Google Meet

Si quieres retransmitir después una videollamada que realices, guardarla por algún motivo o incluso publicarla a posteriori, tienes que saber que en Google Meet hay que cumplir los siguientes requisitos para grabar una videollamada:

Tienes que contar con una de estas siguientes ediciones de Google Workspace : Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals (función disponible para usuarios que tengan licencia de «profesor») y Education Plus (función disponible para usuarios que tengan licencia de «profesor» o «alumno»).

: Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals (función disponible para usuarios que tengan licencia de «profesor») y Education Plus (función disponible para usuarios que tengan licencia de «profesor» o «alumno»). Quién puede hacerlo: debes ser el organizador de la reunión, pertenecer a la misma organización que la persona que creó la reunión o ser profesor (no alumno) y acceder a tu cuenta de Google Workspace.

Cómo hacerlo. Tienes que abrir Meet e iniciar una videollamada o unirte a una existente. Accede a los tres puntos verticales situados en la esquina inferior derecha de la pantalla, que indica “más opciones” si dejas el ratón sobre él y pincha. Ahí, si tienes alguna de las versiones de Meet mencionadas te aparece la función de “grabar reunión”. Los demás participantes recibirán una notificación cuando se inicie o detenga la grabación.

Cómo detener la grabación y cómo guardarla. Cuando se acabe el encuentro online puedes acceder a los tres puntos verticales de antes y pulsar sobre “Detener grabación”. Puede ser que antes de eso, todos los participantes abandonen el encuentro y entonces la grabación para de forma automática. El archivo comienza a generarse de forma automática y deberás esperar a que este proceso acabe.

Grabar una videollamada en Zoom

En el caso del servicio Zoom pueden grabar la videollamdas quienes tengan una cuenta Zoom Basic (gratuita) o superior o una versión del cliente Zoom 2.0 o superior. Quienes usen la cuenta de forma gratuita tendrán que guardar el archivo que resulte en su PC y no en la nube directamente.

Los pasos que hay que llevar a cabo, una vez abierta la aplicación Zoom, para grabar una videollamada son estos:

Inicia sesión en tu cuenta de Zoom como administrador o administradora , lo que te dará el privilegio de editar la configuración de la cuenta. Accede a la opción de Configuraciones de la cuenta.

, lo que te dará el privilegio de editar la configuración de la cuenta. Accede a la opción de Configuraciones de la cuenta. Ahí tendrás la función «grabación local». Debes habilitar la pestaña que aparece, en el caso de que no lo esté. Si no, no te dejará grabar cuando comience la videollamada. Si aparece un cuadro de diálogo de verificación, elija «Activar para verificar el cambio».

Una vez que comienza una videoconferencia: bien sea porque la empieces tú o porque te incorpores a una existente, solo puedes grabar la reunión si eres el anfitrión o si este te da el permiso. Al comenzar la llamada, hay diversos iconoes en la parte inferior de la pantalla, a lo ancho de esta. Si tienes ya el permiso, verás un círculo, ese es el botón que debes pulsar con el ratón para comenzar a grabar.

Notificación del grabado . En la esquina superior izquierda indica cuando una videollamda está siendo grabada.

. En la esquina superior izquierda indica cuando una videollamda está siendo grabada. Al acabar la videollamada, se guarda esta grabación. Si tienes un plan gratuito, lo deberás guardar en tu equipo. Espera a que se cree el archivo. Si tienes un plan de pagos tendrás cierta capacidad asignada para que el archivo se cree directamente en la nube.

Para grabar la videollamada también puedes grabar toda la pantalla

Si, por ejemplo, no tienes uno de los mencionados planes que Google Meet requiere para grabar las videollamadas en su servicio tienes otra opción: la de grabar la pantalla de tu PC completa, lo que incluirá esta videoconferencia, mientras en tu pantalla no estés mirando nada diferente.

Existen excelentes herramientas gratuitas y fáciles de usar para hacer screencasts en Windows 10 para esta labor y aquí conocerás algunas. Una de las que mejor lleva a cabo esta labor es Monosnap que sirve tanto para hacer capturas de pantalla como para grabar la pantalla en Windows 10 en formato MP4 y sirve para Windows y para macOS.

Otra alternativa es Screen Recorder, que te permite hacerlo sin necesidad de utilizar aplicaciones de terceros, y podrás hacerlo directamente desde el navegador. Es completamente gratuito y no tendrás que estar esquivando publicidad.