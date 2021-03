Con el voto de cuatro vocales, el TSE habilita a Reyes Villa; candidato aún no fue notificado

“Todavía no me han notificado, pero sí tengo la información casi oficial de que si estoy habilitado, lo que he lamentado es que sea a última hora, este es último día de campaña”, dijo Manfred Reyes Villa en entrevista con ERBOL.

Manfred es habilitado como candidato; TSE dio luz verde a su postulación DICE QUE SE HIZO JUSTICIA Reyes Villa es candidato de Súmate. Fuente: Erbol El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó habilitar a Manfred Reyes Villa como candidato a la alcaldía de Cochabamba, dejando sin efecto una resolución anterior en contra del postulante de Súmate. “Todavía no me han notificado, pero sí tengo la información casi oficial de que si estoy habilitado, lo que he lamentado es que sea a última hora, este es último día de campaña”, dijo Manfred en entrevista con ERBOL. La decisión se tomó en el marco de un recurso extraordinario de revisión, mediante el cual Reyes Villa acreditó ante el TSE que ha pagado la deuda que tenía ejecutoriada con el Estado. El pasado viernes, el TSE había inhabitado a Manfred por el pliego de cargo ejecutoriado en su contra, generado por la compra presuntamente irregular de seis vagonetas cuando era prefecto. Reyes Villa informó desde entonces ya había saldado esa obligación y no se le podía inhabilitar. Es la segunda vez que el Tribunal Supremo Electoral re-habilita la candidatura de Reyes Villa. A inicios de febrero, después de que el Tribunal Departamental de Cochabamba inhabilitó a Manfred por sus deudas con el Estado, el TSE ya había revocado esa decisión para habilitar al candidato. Posteriormente, decisiones judiciales volvieron a poner en vilo la postulación del exprefecto. Manfred es habilitado por el TSE como candidato a la Alcaldía de Cochabamba Página Siete Digital El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió habilitar a Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cochabamba, para las elecciones subnacionales de este domingo. Cuatro vocales votaron por la habilitación de Reyes Villa y tres votaron en contra. Se trata de los vocales María Angélica Ruiz, Rosario Baptista, Nancy Gutiérrez y el presidente Salvador Romero, quienes votaron a favor de habilitar la candidatura, reportó Los Tiempos. El exprefecto de ese departamento aseguró la mañana de este miércoles que la gente va a votar por su partido, y en línea, incluso si él no era ratificado como postulante. «La gente no va a cambiar su voto, la gente va a votar por Súmate y en línea, esté yo o no de candidato. Si en el caso de que me inhabiliten, vamos a estar con 80 o 90%, va a ser una paliza a esta gente que presiona políticamente», declaró Manfred a Los Tiempos. Reyes Villa fue inhabilitado el viernes. Su fuerza política interpuso un recurso extraordinario de revisión que debía ser dilucidado el martes.