Congreso extraordinario define futuro de Fabol

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Hoy es el día “D” para el futuro del campeonato profesional que debe iniciar el martes 9 de marzo. La dirigencia del fútbol nacional tocará el tema de las amenazas de Fabol en el congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), en representación de los jugadores, ayer ratificó que no permitirán el inicio del campeonato mientras no se elimine el Tribunal de Apelaciones y los clubes no tengan conciliadas sus deudas.

“No vamos a permitir que el jugador empiece el torneo si no tiene seguridad jurídica”, dijo David Paniagua, secretario general de Fabol, quien junto con Milton Melgar y Luis Caballero se reúnen con los jugadores de los 16 equipos profesionales para explicarles las determinaciones asumidas y buscar su apoyo. “Explicamos a los jugadores lo que legalmente significa ese Tribunal de Apelaciones, que los deja en total indefensión, porque es una instancia que va a revisar los fallos del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), donde ya no están representados los jugadores, porque sus cinco miembros fueron puestos por los dirigentes y ahí se rompe la paridad”, dijo Paniagua.

El otro tema es el económico, porque Fabol también advirtió que “tampoco se va a iniciar el torneo si no están conciliadas todas las deudas”.