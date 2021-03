Copa afirma que cumplirá 5 años de gestión y se irá: ‘no voy a dejar que me enceguezca el poder’

La virtual alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, aseguró que su intención es cumplir cinco años de gestión y dejar el cargo, porque quiere salir por la “puerta” sin dejarse enceguecer por el poder.

“No voy a dejar que me enceguezca el poder, ni dejar que mis pies se levanten de la tierra. Yo tengo muy presente que mi gestión sólo es cinco años y luego tengo que decir chao, tengo que decir he cumplido e irme. Entrar por la puerta e irme por la puerta, como corresponde, y no dejar que esto murmullos que vienen a tu oído de ovación te enceguezcan. Eso es lo peor que puede hacer un político: dejarse enceguecer y eso es lo que no voy a hacer”, dijo Copa en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Si bien la Constitución permite una reelección, Copa sostuvo que en cinco años debe terminar su gestión, porque pretende ser un ejemplo para sus hijos y que se sientan orgullosos de ella.

Dijo que este tiempo debe servir para generar nuevos liderazgos con iniciativas de renovación y con las “pilas puestas”.

Recalcó que ella pretende salir del cargo y que la gente no la señale en la calle. “Yo quiero irme por la puerta de oro y pido a Dios de que todo vaya bien y que como estoy entrando tengo que salir”, agregó.

Para su gestión, señaló que no ha ofrecido grandes edificios o aeropuertos, sino proyectos reales que contemplen aspectos como la mejora de las vías y empleo.

Ve una “juntucha” en el MAS

Copa reiteró que su salida del MAS es un “viaje sin retorno”, porque considera que en ese partido hay una “juntucha” que no dejará crecer a nuevos liderazgos.

Dijo que para volver al MAS tendría que irse la “juntucha”, pero lo duda mucho, porque en ese partido considera que prevalece el “llunkerío”.

Aseveró que con los resultados de las elecciones se ha demostrado una vez más que la gente que rodea a Evo Morales miente al expresidente. Señaló que ahora depende el líder del MAS se sale de esa barrera que “no le deja contactarse con su pueblo”.