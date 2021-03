Copa dice que en el MAS hay un «grupo selecto» que toma las decisiones

Copa exige al MAS dejar la campaña sucia y dice que un «grupo selecto» toma las decisiones

La expresidenta del Senado pidió que no se recurra al “chantaje” por el voto

03/03/2021 19:51 | La Paz/ANF

La candidata a alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

La candidata a la alcaldía de El Alto por Jallalla, Eva Copa, emplazó al Movimiento al Socialismo a dejar de hacer campaña sucia y de comportarse como la oposición; afirmó que no se arrepiente de haber dejado ese partido porque un “grupo selecto” sigue tomando las decisiones.

Reaccionó molesta por las acusaciones de que hubiera sido financiada por la Embajada americana, por vincularla con el gobierno de Jeanine Áñez al que –dijo– le hizo frente con la Asamblea Legislativa y el pueblo y ahora intentando involucrarla con el trágico accidente en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

“Les digo a esos señores de corazón, les hablo como mujer, como madre, y como alteña, basta de su acoso, que cese la violencia, no me voy a dejar. Si lloro, no es porque soy débil, lloro porque me da bronca y me da rabia que haya gente que agarra este tema (UPEA) para temas políticos, y empiecen a atacar y difamar”, respondió Copa.

Digiriéndose a su expartido sentenció: “A mis excompañeros del MAS: dejen de hacer campaña sucia, dejen de comportarse como la oposición, no hagan lo que siempre han criticado, respeten el voto del ciudadano de a pie y dejen que ellos definan quién quieren que los gobierne”.

En un claro mensaje al MAS, pidió que no se recurra al “chantaje” por el voto, recordó que la primera vez que ganó Evo Morales la presidencia (2005), el embajador de Estados Unidos en Bolivia pidió al pueblo que no vote por Morales porque “no habría obras y se pararía Bolivia, no se paró. Ahora vienen y dicen que si no votamos por su candidato (Zacarías Maquera) no habrá obras”.

“Señores, no chantajeen a este pueblo alteño que ha dado tanto por recuperar la democracia y la dignidad, siempre hemos sido los que luchamos por todo. Lo único que queremos es que se respete la decisión del pueblo alteño, que sea el ciudadano el que defina quién quiere que los gobiernen, no otras personas. Y si quieren chantajear entonces, para qué convocan a elecciones subnacionales, ellos nomas deberían poner a sus candidatos estamos haciendo perder dinero y tiempo a la gente”, protestó.

Instó a respetar el derecho a elegir de los ciudadanos y convertir la jornada del domingo en un día de fiesta democrática, donde el pueblo decidirá cuál es el mejor candidato para que los gobierne por los próximos cinco años.

Por otra parte, Copa agradeció el apoyo de las Bartolinas que –según versión periodística– pidieron que retorne al MAS, sin embargo, la exmilitante de este partido, dijo que no se arrepiente de haber dejado las filas del partido azul.

“Yo no me arrepiento, no me arrepiento de haberme ido (del MAS), porque ese grupo selecto que sigue en el MAS son los que toman las decisiones y no el pueblo. Se han desencantando (en El Alto) con esta actitud que han tomado estos últimos meses. No nos parece justo que haya personas que no han hecho nada y sean premiadas y estén en cargo s importantes”, afirmó Copa.

Dijo que estaba segura y tenía fe de que cuando iban a volver, no especifica si se refiere a las exautoridades que estuvieron asiladas en el exterior, pero que supuso que “se iban a dar un baño de humildad y que iban a trabajar por la gente”, lo que considera que no ha sucedido.

Copa insistió que es víctima de “acoso político, mediático a mi candidatura”, por ser una de las candidaturas con mayor presencia en la ciudad de El Alto, por eso, “todos vienen a atacar. ¡No me voy a dejar!”, exclamó.