Copa elegirá con «pinzas» a sus acompañantes de la Alcaldía alteña

Fuente: RTP, eju.tv

Luego de conocer los resultados preliminares de las elecciones subnacionales, Eva Copa, alista una comisión de transición para asumir en la Alcaldía de El Alto. Asegura que elegirá con «pinzas» a sus acompañantes.

Copa agradeció el apoyo de algunos compañeros del MAS, que aunque no quiso dar sus nombres, les instó a no dejarse llevar por grupos de poder que hay en el oficialismo decidan por las bases. Aseveró que trabajar por el pueblo alteño será un gran reto además trabajará para ellos y no para «un color político».

La futura alcaldesa alteña, dijo que dará oportunidad a la gente joven y de rostros nuevos sin importar la edad en su gestión, ya que su fin es la renovación de la Alcaldía.