Copa Libertadores. Dieciséis equipos entran en escena a la segunda fase

Fuente: lostiempos.com

Trece equipos debutarán esta semana en la Fase 2 de la edición 62 de la Copa Libertadores a la que también se clasificaron los ecuatorianos de la Universidad Católica, los venezolanos del Caracas y los paraguayos del Guaraní.

Superada la semana pasada, la Fase 1 en la que intervinieron seis equipos, en la 2, cuyos partidos de ida se jugarán entre este martes y el jueves, ocho cupos serán disputados por dieciséis clubes de Argentina (1), Bolivia (1), Brasil (2), Chile (2), Colombia (2), Ecuador (2), Paraguay (2), Perú (1), Uruguay (1) y Venezuela (2).

En la cuneta quedaron una semana antes el Liverpool uruguayo, el César Vallejo peruano y el Royal Pari boliviano.

Pese a vencer el Liverpool por 2-1 en la ida, Universidad Católica se clasificó con una goleada por 3-0 en la vuelta. El Caracas sacó al César Vallejo un empate sin goles y luego le doblegó en su cancha por 2-0. Guaraní goleó a domicilio al Royal Pari por 1-4 y en casa empató 1-1.

La serie eliminatoria comenzará mañana con Montevideo Wanderers vs Bolívar y Santos vs Lara, ambos desde las 18:30 (HB) y Unión Española vs Independiente del Valle (20:30); cuatro partidos se jugarán este miércoles: Universidad Católica vs Libertad (18:15), Universidad de Chile vs San Lorenzo, Caracas vs Junior y Ayacucho ante un rival de Brasil por conocer, estos tres últimos a las 20:30; el jueves se miden Guaraní vs Atlético Nacional (20:30).