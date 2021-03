Copa: Los que se reunieron en la UCB saben lo que pasó el 2019

Fuente: (Urgente.bo)

Continúa el debate sobre si Jeanine Áñez asumió la presidencia por sucesión constitucional o supuesto golpe de Estado. Eva Copa, alcaldesa electa de la ciudad de El Alto, quien cumplió un rol importante como presidenta de la Cámara de Senadores se abstiene a declarar si fue constitucional o inconstitucional que Áñez asuma el poder tras el conflicto político social que vivió el país por denuncias de fraude electoral el 2019.

Sin embargo, la exlegisladora sostuvo que quienes se reunieron en noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB) deben aclarar lo que en realidad ocurrió para que Áñez terminara asumiendo el mando del país.

Copa dijo que la “narrativa” de lo que ocurrió en esa reunión en la UCB es lo que debe manejar la justicia para determinaciones sanciones.

“De la forma en como ha llegado (Jeanine Áñez) a estar en ese cargo (Presidencia de Bolivia), pues lo tienen que decir las personas que han estado en la Universidad Católica, los que han tenido estas reuniones, bueno ellos saben qué es lo que ha pasado y esa es la narrativa que tiene que tener la justicia para poder determinar las sanciones correspondientes”, apuntó Copa.

Actualmente Áñez cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario Femenino, de Miraflores, acusada de terrorismo, sedición y conspiración dentro del caso supuesto golpe de estado que investiga la Fiscalía.

Políticos de la oposición y hasta la Iglesia emitieron pronunciamientos aclararon que Áñez asumió el mando del país asumió el mando del país por sucesión constitucional. Entre tanto, el Gobierno y afines al MAS afirman que lo que ocurrió el 2019 fue un golpe Estado.

“Las investigaciones se están haciendo las cosas como corresponden, yo no quiero entorpecer este proceso que están siguiendo. Han dicho que me iban a llamar, que me iban a notificar, yo estoy a la espera de eso para que pueda ir y dar mi versión, mi declaración como corresponde”, agregó la alcaldesa electa de la urbe alteña.

Consultado sobre la ley que fue aprobada para prorrogar el mandato, no solo de Áñez sino del Legislativo, Copa aclaró que todas las normas aprobadas y promulgadas están en el marco de la ley.

“Hemos trabajado apegados a la ley, no podíamos dejar nosotros vacío en la Asamblea Legislativa, como el Ejecutivo. Hemos mandado en consulta al TCP, como corresponde, ellos han dado el visto bueno se ha avanzo”, sostuvo.

De acuerdo con Eva Copa, los hechos del 2019 deberían ser esclarecidos “en el marco de los que han estado en esa reunión en la Universidad Católica, donde han estado diferentes autoridades en su momento, son ellos los que tienen que ir y aclarar ese tema, no yo”.

De acuerdo con el relato de Jorge Quiroga, en la reunión participó él, presentantes de la oposición, del MAS, de la Iglesia y de organismos internacionales.