Copito Andrada: “Me gustaría que Guabirá juegue como River”

Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada tiene pretensiones altas con el plantel que dirige. Los contundentes triunfos de Guabirá sobre Bolívar (3-1), en la segunda fecha del campeonato local y la goleada a Nacional Potosí (4-1) por la Copa Sudamericana reforzaron la imagen del cuadro norteño, que gana y juega bien.

El entrenador del equipo azucarero sostiene que el buen momento futbolístico del equipo se viene dando desde el año pasado, pese a que tuvieron que remar bastante al principio por los malos resultados.

“El equipo jugaba bien, pero no se daban los resultados. Después, demostramos más efectivad y por eso empezamos a ganar hasta que logramos la clasificación a la Copa Sudamericana”, dijo.

Andrada asumió en Guabirá en agosto de 2019. El DT argentino naturalizado boliviano pondera el hecho de que armó un plantel rojo a imagen y semejanza suya y por eso se inclinó por refuerzos extranjeros que habían jugado en el fútbol boliviano, tal el caso del español Bruno Pascua, el argentino Juan Vogliotti y el uruguayo Víctor Galaín.

“Guabirá tiene una plantilla da con un buen promedio de edad. Tenemos un medio campo con jugadores que están entre los 20 y 27 años como Peredo, Hurtado y Mercado. El mayor del equipo es Vogliotti con 35 años, pero todos aportan con su grano de arena para el buen funcionamiento del equipo”, expresó.

El estratega considera vital en este buen momento del club el respaldo del directorio que preside Rafael Paz. “El año pasado, cuando el equipo no ganaba y nos aprestábamos a enfrentar en casa a Bolívar vino don Rafael (Paz) al camarín y me dijo, delante de los jugadores, que cualquiera sea el resultado me respaldaba. Con semejante apoyo todos quedamos agradecidos y los frutos llegaron al poco tiempo”, sostuvo.

Y el DT quiere más. “Me gustaría que Guabirá juegue como River”, dijo referiéndose al equipo que dirige Marcelo Gallardo y que suma muchos éxitos en Argentina y los torneos de la Conmebol.

“Guabirá juega hoy como lo hacía yo en mi etapa de jugador. Tiene buena dinámica, administra bien la pelota y va siempre para al frente”, acotó Andrada, que en su etapa de futbolista jugó en Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Racing de Avellaneda y en el país lo hizo en Blooming, The Strongest, San José, Destroyers y Real Potosí.

El próximo reto del plantel que dirige Andrada será la revancha del 7 de abril ante Nacional Potosí en la Villa Imperial, aunque este domingo enfrentará a Blooming en el Tahuichi en partido reprogramado por la primera fecha del campeonato.