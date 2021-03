Creemos ve abuso en aprehensiones de exautoridades

Procesos. Asegura que no hubo golpe de estado y exige al presidente Luis Arce pronunciarse por los bolivianos.

Zvonko Matkovic, en representación de la agrupación ciudadana Creemos, rechazó las aprehensiones que se han dado en las últimas horas contra exautoridades del anterior Gobierno. «Nos parece un abuso absoluto, se están saltando los procedimientos legales», manifestó señalando que las aprehensiones últimas se han hecho al margen de las normas.

La madrugada de éste sábado, fue aprendida y trasladada a La Paz, la expresidente Jeanine Añez, por el proceso de las muertes en Senkata. De igual forma horas antes, dos de sus entonces ministros también fueron aprehendidos y llevados a La Paz.

Matkovic, hizo relación de esta situación con lo sucedido diez años atrás en el caso Terrorismo, donde el Gobierno del MAS bajo el mando de Evo Morales, procesó a decenas de personas en un caso armado. «Es una historia que se repite, es lo mismo que cuando pasó el caso Terrorismo. Los bolivianos todos participamos de un reclamo defendiendo la democracia, rechazando el fraude reconocido dentro y fuera del país. No existió golpe, lo que hubo fue fraude masivo y una población que salió a defender su voto», expresó el recientemente electo como asambleísta departamental.

Indicó tener conocimiento que junto a Jeanine Añez, fueron aprehendidos sus dos sobrinos que en ese momento se encontraban acompañándola y que ahora también serán procesados, sin haber tenido participación alguna durante el gobierno de Añez.

Exhortó al presidente Arce a tomar acciones y pronunciarse en favor de los bolivianos. «El gobierno está actuando de una manera más abusiva, me preocupa que el presidente no se haya pronunciado, cuando asumió él dijo que esto no iba a ocurrir, por eso pregunto ¿Él va ser parte de ésto? Va avalar éstas acciones?. Si el expresidente Morales va tener éste tipo de influencias sobre el presidente Arce, estamos en mal camino», advirtió.

Matkovic, anunció que como Creemos, defenderán a las personas que está siendo perseguida. «No hay temor, si preocupación. Pero vamos a apoyar a la gente que está siendo perseguida, es un compromiso nuestro que no los vamos a abandonar, vamos a seguir atentos», añadió a tiempo de celebrar la posición del Comité Pro Santa Cruz, que tomará participación ante el reclamo ciudadano en el país.

Fuente: Prensa CREEMOS