¿Cuántos años tiene? Conozca el mes en que será vacunado

Luis Escóbar / La Paz

El Gobierno nacional, en coordinación con los servicios departamentales de Salud (Sedes) del país, definió que la vacunación masiva se realizará por edades y sólo se dará prioridad a los adultos mayores y a las personas con enfermedades de base.

“Hasta finales de marzo se concluirá con la vacunación al personal de salud y a los enfermos con cáncer y renales. En abril comenzaremos con personas mayores y enfermedades de base. En mayo corresponderá a la población de 50 a 59 años de edad; en junio, de 40 a 49 años; en julio, de 30 a 39; y en agosto concluiríamos con los jóvenes de 18 a 29 años”, explicó a Página Siete Peggy Ibáñez, encargada del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) dependiente del Sedes de La Paz.

La profesional participó en una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y representantes de todos los Sedes del país para definir las estrategias de vacunación nacional. En el encuentro acordaron concluir con el proceso de inmunización en agosto, además definieron que en septiembre se vacunarán a las personas rezagadas.

“Por ejemplo, el personal de salud que vacunamos y que no recibió la dosis por estar enfermo con Covid, porque está dando de lactar o porque dijo que no quiere determinada vacuna, deberá esperar hasta septiembre”, dijo Ibáñez. Lo mismo sucederá con los ciudadanos que no reciban la vacuna en la fecha que les corresponda.

“Este plan lo hacemos para que la población no se aglomere en los centros de vacunación y para que la distribución se haga por edades a nivel nacional. Los únicos que tienen prioridad y con los que se comenzará el proceso de inmunización en abril son aquellos que tienen una enfermedad de base y los adultos mayores de 60 años”, sostuvo.

Todos los ciudadanos deberán ser prerregistrados. Los que estén asegurados en la Caja Nacional de Salud (CNS) u otro seguro de salud deberán acudir a su policlínico u hospital donde reciben atención para inscribir su nombre. Los que pertenezcan al Seguro Universal de Salud (SUS) deberán hacer lo mismo en los establecimientos de salud más cercanos a sus casas, de tal forma que puedan evitar demoras en el proceso de inmunización.

“Su nombre estará registrado y sólo se introducirá el número de carnet de identidad. Ahí saldrán todos sus datos. Así podremos avanzar de forma rápida. En caso de que no tengan un prerregistro, deberán esperar para colocar en el sistema sus datos como el nombre, el lugar de su casa y otros que se requieren para el registro nominal”, sostuvo la funcionaria.

Para evitar aglomeraciones, el Sedes de La Paz adelantó que en cada una de las 10 redes de salud de las ciudades de La Paz y El Alto se deberán habilitar puntos masivos de vacunación. Por ejemplo, en la red de la zona Sur podría habilitarse la piscina de Alto Obrajes o la del Centro el coliseo cerrado. “Estamos coordinando para abrir puntos en cada una de las redes. Ellos nos pasarán, mediante una nota, en qué lugares se abrirán los puestos fijos, además de los centros de salud”, afirmó.

La CNS -que reúne a una gran cantidad de asegurados- deberá habilitar puntos masivos de vacunación. “Ellos tienen la cantidad de gente y de asegurados (para aplicar el plan). Muchos de ellos vienen con nosotros y reclaman por sus seguros. Temen que se produzcan largas filas y para evitar este problema cada entidad deberá habilitar otros lugares desconcentrados para la vacunación”, dijo.

El prerregistro se debe llevar adelante porque el M-Bot no pudo compartir los registros. “Hicimos un prerregistro con el M-Bot, pero ese sistema no es el mismo del registro nominal. Tratamos de hacer el enlace y prácticamente tenemos un rechazo, hubo fallas. Por ello, sólo nos debemos adecuar al registro nominal y haremos (la inscripción) a través de los centros de salud y las cajas”, dijo

María Renee Castro, viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, dijo que llegaron a “importantes acuerdos”. “Hay una coordinación estrecha entre el Ministerio de Salud, los Sedes departamentales y hasta marzo terminaremos de vacunar al personal médico. Si no se inmunizan, (los profesionales) pasarán a ser rezagados hasta el final de vacunación”, aseguró.

Confirmó que la siguiente etapa será para la inmunización de personas mayores de 60 años y el resto de las personas con enfermedad de base. “El siguiente mes iniciaremos con el grupo de los que tengan hasta los 50 años y así avanzaremos de forma organizada”, declaró la autoridad.