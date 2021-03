Defensoría reconoce que sugirió la renuncia de Evo en 2019, pero insta a que no se use como distracción

La Defensoría del Pueblo reconoció este lunes que en noviembre de 2019 sugirió la renuncia de Evo Morales y que la eliminación del tuit y comunicado respectivo no fue una decisión institucional.

La entidad se pronunció después de que el portal Bolivia Verifica evidenció que la entidad había borrado de su cuenta de Twitter y de su página web los comunicados en que sugería la renuncia de Morales.

“La Defensoría del Pueblo recuerda que hasta el 10 de noviembre de 2019 se consolidó una ruptura del orden jerárquico institucional, porque la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas no respondían a órdenes del ex Presidente Evo Morales ni de los Ministros del área, en ese sentido se sugirió a las dos ex Autoridades su dimisión a fin de evitar enfrentamientos sangrientos entre bolivianas y bolivianos y que se pueda retomar la seguridad interna del país para impedir la pérdida de vidas humanas”, dice el pronunciamiento de la institución defensorial.

La Defensora Nadia Cruz aseveró que no hubo ninguna decisión institucional para borrar el tuit y comunicado. Dijo que se revisa también qué otras cosas se eliminaron y sostuvo que la página de la institución recibe constantes ataques.

“Desde noviembre del 2019 recibimos constantes ataques no solamente a nuestra página web, sino también a nuestras redes sociales que se han hecho altamente vulnerables como en diferentes oportunidades lo hemos denunciado”, indicó.

Informó que el comunicado en que se sugiere la renuncia de Morales ya fue repuesto en la página de la Defensoría y se busca la manera de hacerlo también en las redes.

El caso del tuit borrado generó controversia en redes sociales, puesto que se conoce cuando se desarrolla las investigaciones del caso de supuesto “golpe de Estado”, en que están investigados y hasta aprehendidos militares que sugirieron la renuncia de Evo Morales en 2019.

Cruz llamó a que este tema no se use como una “suerte de distracción respecto a lo que está sucediendo”.

“Nosotros como Defensoría manifestamos un repudio cuando se intenta desvirtuar aminorar o eludir la responsabilidad de los actores políticos que convocaban en su momento a una ruptura de la seguridad interna y externa del Estado, para que en un escenario posterior, en escenarios que no eran los institucionales hayan definido los futuros de nuestro país, que al final dejaron masacres”, agregó.